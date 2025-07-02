В Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, который оскорбил ребенка-инвалида и его мать в продуктовом магазине. Жители осудили сургутянина в соцсетях.
«Мужчина сказал девушке следить за своим инвалидом. Я спросила у него, не кажется ли ему, что это слишком жестоко, ведь мама же не виновата, что у ребенка проблемы со здоровьем. На что поступил ответ, что она сама виновата и должна держать животных в наморднике», — передает слова очевидицы группа ВК «Мамочки Сургута».
Оказалось, что ребенок девушки отобрал у дочери сургутянина булочку. Однако извинения матери не смогли остановить негативную реакцию мужчины, за что он получил массу осуждения в комментариях. «Таким в морду сразу давать надо. У них нет совести!» — написал один из жителей города.
В УМВД Югры сообщили, что жалоб о произошедшем не поступало. «Заявление на мужчину не писали, но мама может обратиться в полицию», — сообщили в ведомстве.
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