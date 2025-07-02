02 июля 2025

«Нужно держать в наморднике»: в Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, оскорбившего ребенка-инвалида

В Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, оскорбившего ребенка-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутяне осудили поведение мужчины
Сургутяне осудили поведение мужчины Фото:

В Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, который оскорбил ребенка-инвалида и его мать в продуктовом магазине. Жители осудили сургутянина в соцсетях.

«Мужчина сказал девушке следить за своим инвалидом. Я спросила у него, не кажется ли ему, что это слишком жестоко, ведь мама же не виновата, что у ребенка проблемы со здоровьем. На что поступил ответ, что она сама виновата и должна держать животных в наморднике», — передает слова очевидицы группа ВК «Мамочки Сургута».

Оказалось, что ребенок девушки отобрал у дочери сургутянина булочку. Однако извинения матери не смогли остановить негативную реакцию мужчины, за что он получил массу осуждения в комментариях. «Таким в морду сразу давать надо. У них нет совести!» — написал один из жителей города.

В УМВД Югры сообщили, что жалоб о произошедшем не поступало. «Заявление на мужчину не писали, но мама может обратиться в полицию», — сообщили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте разгорелся скандал из-за мужчины, который оскорбил ребенка-инвалида и его мать в продуктовом магазине. Жители осудили сургутянина в соцсетях. «Мужчина сказал девушке следить за своим инвалидом. Я спросила у него, не кажется ли ему, что это слишком жестоко, ведь мама же не виновата, что у ребенка проблемы со здоровьем. На что поступил ответ, что она сама виновата и должна держать животных в наморднике», — передает слова очевидицы группа ВК «Мамочки Сургута». Оказалось, что ребенок девушки отобрал у дочери сургутянина булочку. Однако извинения матери не смогли остановить негативную реакцию мужчины, за что он получил массу осуждения в комментариях. «Таким в морду сразу давать надо. У них нет совести!» — написал один из жителей города. В УМВД Югры сообщили, что жалоб о произошедшем не поступало. «Заявление на мужчину не писали, но мама может обратиться в полицию», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...