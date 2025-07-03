112: одного из влиятельных азербайджанских воров в законе задержали в Москве

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Правоохранители определили Сулейманова в спецучреждение, где он проведет несколько месяцев
Правоохранители определили Сулейманова в спецучреждение, где он проведет несколько месяцев Фото:

В Москве правоохранители задержали одного из самых влиятельных воров в законе Азербайджана — Вагифа Сулейманова. После выхода из спецучреждения в деревне Сахарово его депортируют в родную страну, где им также заинтересованы силовики, сообщил telegram-канал 112.

«Вагиф Сулейманов три месяца проведет в спецучреждении, а затем его ждет <...> дорога на родину. Там его, кстати, тоже хотят видеть силовики», — передает telegram-канал.  

Еще одного уроженца Азербайджана, известного в криминальных кругах под именем Заур, задержали ранее в Оренбурге. В отличие от Сулейманова, ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Отбывать наказание он будет на территории РФ. 

Вагиф Мадат-оглы Сулейманов родился 15 августа 1965 года. По национальности он азербайджанец, однако детство он провел в Грузии: таких представителей диаспоры называют грузинскими азербайджанцами, или ГрАзы. В различных источниках местом его рождения указывают Тбилиси или Марнеули. Известно, что примерно в возрасте семи-восьми лет семья Сулейманова переехала в Баку, где жила продолжительное время. Сам Вагиф покинул город после распада СССР, приняв решение перебраться в Москву.

Подробной информации о преступлениях мужчины и наказаниях за них не приводится в открытых источниках. Однако есть данные, что в 2006 году в Москве Сулейманова задержали при досмотре, изъяв 33 грамма гашиша. За это правонарушение он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима в Хакасии.

В ноябре 2013 года его снова задержали вместе с тремя сообщниками по более серьезному обвинению. Операция прошла в одном из ресторанов Москвы во время передачи между обвиняемыми крупной суммы денег, полученной от местного предпринимателя. По заявлению бизнесмена, деньги у него вымогали. Несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния, Вагиф Сулейманов провел за решеткой относительно недолгое время — поместили его в следственный изолятор «Бутырка» .

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В Москве правоохранители задержали одного из самых влиятельных воров в законе Азербайджана — Вагифа Сулейманова. После выхода из спецучреждения в деревне Сахарово его депортируют в родную страну, где им также заинтересованы силовики, сообщил telegram-канал 112. «Вагиф Сулейманов три месяца проведет в спецучреждении, а затем его ждет <...> дорога на родину. Там его, кстати, тоже хотят видеть силовики», — передает telegram-канал.   Еще одного уроженца Азербайджана, известного в криминальных кругах под именем Заур, задержали ранее в Оренбурге. В отличие от Сулейманова, ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Отбывать наказание он будет на территории РФ.  Вагиф Мадат-оглы Сулейманов родился 15 августа 1965 года. По национальности он азербайджанец, однако детство он провел в Грузии: таких представителей диаспоры называют грузинскими азербайджанцами, или ГрАзы. В различных источниках местом его рождения указывают Тбилиси или Марнеули. Известно, что примерно в возрасте семи-восьми лет семья Сулейманова переехала в Баку, где жила продолжительное время. Сам Вагиф покинул город после распада СССР, приняв решение перебраться в Москву. Подробной информации о преступлениях мужчины и наказаниях за них не приводится в открытых источниках. Однако есть данные, что в 2006 году в Москве Сулейманова задержали при досмотре, изъяв 33 грамма гашиша. За это правонарушение он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима в Хакасии. В ноябре 2013 года его снова задержали вместе с тремя сообщниками по более серьезному обвинению. Операция прошла в одном из ресторанов Москвы во время передачи между обвиняемыми крупной суммы денег, полученной от местного предпринимателя. По заявлению бизнесмена, деньги у него вымогали. Несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния, Вагиф Сулейманов провел за решеткой относительно недолгое время — поместили его в следственный изолятор «Бутырка» .
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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