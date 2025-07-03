Умер легендарный актер, сыгравший в звездных фильмах Тарантино

Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший в «Убить Билла» и других фильмах Тарантино
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О смерти актера сообщили полицейские, которые обнаружили Мэдсена в его доме в Малибу
О смерти актера сообщили полицейские, которые обнаружили Мэдсена в его доме в Малибу Фото:

Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на представителей актера и местную полицию.

По данным управления шерифа округа Лос-Анджелес, полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили Мэдсена без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца. «Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено, смерть наступила по естественным причинам», — заявили журналисты.

Майкл Мэдсен был известен ролями в таких фильмах, как «Убить Билла», «Бешеные псы», «Тельма и Луиза» и «Донни Браско». За четыре десятилетия кинокарьеры он прославился исполнением сложных и харизматичных персонажей.

За последние два года Мэдсен активно работал в независимом кино, снимаясь в картинах «Дорога воскрешения», «Концессии» и «Кулинарная книга для домохозяек Юга». Кроме того, он готовил к выпуску новую книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника», которая находится на стадии редактирования.

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Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на представителей актера и местную полицию. По данным управления шерифа округа Лос-Анджелес, полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили Мэдсена без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца. «Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено, смерть наступила по естественным причинам», — заявили журналисты. Майкл Мэдсен был известен ролями в таких фильмах, как «Убить Билла», «Бешеные псы», «Тельма и Луиза» и «Донни Браско». За четыре десятилетия кинокарьеры он прославился исполнением сложных и харизматичных персонажей. За последние два года Мэдсен активно работал в независимом кино, снимаясь в картинах «Дорога воскрешения», «Концессии» и «Кулинарная книга для домохозяек Юга». Кроме того, он готовил к выпуску новую книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника», которая находится на стадии редактирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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