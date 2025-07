«Убить Билла», потеря сына и внезапная смерть: чем запомнилась звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

NBC: внезапно скончался звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

03 июля 2025 в 23:14 Размер текста - 17 +

Мэдсен был найден без сознания у себя дома Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Майкл Мэдсен — культовый американский актер, прославившийся ролями харизматичных «плохих парней» в фильмах Квентина Тарантино и других культовых режиссеров, а также автор нескольких поэтических сборников. Он пережил трагедию — самоубийство сына, а сам скончался в 2025 году от сердечного приступа в возрасте 67 лет. Подробности в материале URA.RU. Детство и юность Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного Кельвина Мэдсена и драматурга Элейн Мэдсен. У него две сестры: старшая Шерил, владеющая рестораном, и младшая — известная актриса Вирджиния Мэдсен. По происхождению в его семье переплелись датские, ирландские и индейские корни. В юности Майкл работал был автомехаником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В юности Майкл перепробовал множество профессий: был автомехаником, маляром, санитаром и работником заправки. Все изменилось после встречи с режиссером Мартином Брестом, который вдохновил его попробовать себя в актерстве. Он начал играть в театре Steppenwolf в Чикаго под руководством Джона Малковича. Становление в кинобизнесе НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Он изменил кинематограф: топ-5 фильмов Квентина Тарантино, поменявших правила игры В 1977 году Мэдсен переехал в Лос-Анджелес и начал с небольших ролей. Настоящий прорыв произошёл в начале 1990-х. В фильме «Тельма и Луиза» он сыграл обаятельного Джимми Леннокса, а затем получил культовую роль мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы». Образ «плохого парня» с налетом безумия стал визитной карточкой актера. Мэдсен снялся в 370 фильмах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Впоследствии Мэдсен снялся в таких картинах, как «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов», а также появился в ряде российских фильмов. Его карьера охватила более четырех десятилетий. Он работал с Аль Пачино, Джонни Деппом, Крисом Пенном, Робертом Родригесом и другими культовыми личностями. Также Мэдсен активно занимался озвучиванием видеоигр и снимался в клипах. Жизнь после славы Мэдсен увлекался литературой и поэзией Фото: Илья Московец © URA.RU Помимо кино, Майкл Мэдсен прославился как поэт. Он издал восемь сборников стихов, включая «Burning in Paradise» и «American Badass», получив за свою работу премию Firecracker Award. Его стиль вдохновлён Джеком Керуаком и Чарльзом Буковски, а по мнению друга Денниса Хоппера, даже превосходит их по остроте и искренности. Он также выпустил фотокнигу Signs of Life, принимал участие в ток-шоу, выступал в российском телевидении и оставался активным участником независимого кино до последних лет своей жизни. В последние годы он готовил к публикации новую поэтическую книгу «Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems» и активно снимался в независимых фильмах. Потеря сына Тяжелым ударом для актера стала смерть сына — Хадсона Ли Мэдсена Фото: Илья Московец © URA.RU Тяжелым ударом для актера стала смерть сына — Хадсона Ли Мэдсена, крестника Квентина Тарантино. В январе 2022 года 26-летний Хадсон погиб на Гавайях в результате самоубийства. Этот случай глубоко потряс актера. Мэдсен признавался, что не хотел, чтобы его дети шли по его стопам, считая актерскую профессию слишком нестабильной. Он мечтал о более спокойной и защищенной жизни для своих сыновей. Последние годы и смерть Актер скончался от сердечного приступа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU 3 июля 2025 года Майкл Мэдсен был найден без сознания в своем доме в Малибу и вскоре объявлен мертвым. Причиной смерти стал сердечный приступ, полиция не нашла признаков насилия. Ему было 67 лет. В последние годы он работал над несколькими независимыми картинами и готовился к новому этапу своей творческой жизни. Мэдсен навсегда останется в памяти как культовый актер эпохи 1990–2000-х, олицетворяющий харизматичного и опасного антигероя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майкл Мэдсен — культовый американский актер, прославившийся ролями харизматичных «плохих парней» в фильмах Квентина Тарантино и других культовых режиссеров, а также автор нескольких поэтических сборников. Он пережил трагедию — самоубийство сына, а сам скончался в 2025 году от сердечного приступа в возрасте 67 лет. Подробности в материале URA.RU. Детство и юность Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного Кельвина Мэдсена и драматурга Элейн Мэдсен. У него две сестры: старшая Шерил, владеющая рестораном, и младшая — известная актриса Вирджиния Мэдсен. По происхождению в его семье переплелись датские, ирландские и индейские корни. В юности Майкл перепробовал множество профессий: был автомехаником, маляром, санитаром и работником заправки. Все изменилось после встречи с режиссером Мартином Брестом, который вдохновил его попробовать себя в актерстве. Он начал играть в театре Steppenwolf в Чикаго под руководством Джона Малковича. Становление в кинобизнесе В 1977 году Мэдсен переехал в Лос-Анджелес и начал с небольших ролей. Настоящий прорыв произошёл в начале 1990-х. В фильме «Тельма и Луиза» он сыграл обаятельного Джимми Леннокса, а затем получил культовую роль мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы». Образ «плохого парня» с налетом безумия стал визитной карточкой актера. Впоследствии Мэдсен снялся в таких картинах, как «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов», а также появился в ряде российских фильмов. Его карьера охватила более четырех десятилетий. Он работал с Аль Пачино, Джонни Деппом, Крисом Пенном, Робертом Родригесом и другими культовыми личностями. Также Мэдсен активно занимался озвучиванием видеоигр и снимался в клипах. Жизнь после славы Помимо кино, Майкл Мэдсен прославился как поэт. Он издал восемь сборников стихов, включая «Burning in Paradise» и «American Badass», получив за свою работу премию Firecracker Award. Его стиль вдохновлён Джеком Керуаком и Чарльзом Буковски, а по мнению друга Денниса Хоппера, даже превосходит их по остроте и искренности. Он также выпустил фотокнигу Signs of Life, принимал участие в ток-шоу, выступал в российском телевидении и оставался активным участником независимого кино до последних лет своей жизни. В последние годы он готовил к публикации новую поэтическую книгу «Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems» и активно снимался в независимых фильмах. Потеря сына Тяжелым ударом для актера стала смерть сына — Хадсона Ли Мэдсена, крестника Квентина Тарантино. В январе 2022 года 26-летний Хадсон погиб на Гавайях в результате самоубийства. Этот случай глубоко потряс актера. Мэдсен признавался, что не хотел, чтобы его дети шли по его стопам, считая актерскую профессию слишком нестабильной. Он мечтал о более спокойной и защищенной жизни для своих сыновей. Последние годы и смерть 3 июля 2025 года Майкл Мэдсен был найден без сознания в своем доме в Малибу и вскоре объявлен мертвым. Причиной смерти стал сердечный приступ, полиция не нашла признаков насилия. Ему было 67 лет. В последние годы он работал над несколькими независимыми картинами и готовился к новому этапу своей творческой жизни. Мэдсен навсегда останется в памяти как культовый актер эпохи 1990–2000-х, олицетворяющий харизматичного и опасного антигероя.