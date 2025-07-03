Каждый пятый в Челябинской области не верит в онлайн-образование

Больше половины жителей Челябинской области (53%) интересуются онлайн-курсами. Однако лишь 21% полностью уверены в его эффективности, а каждый пятый житель региона (20%) относится к онлайн-образованию скептически. Об этом URA.RU рассказали эксперты онлайн-кампуса НИУ ВШЭ.
«Самый высокий показатель лояльности к онлайну наблюдается в возрастных категориях от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. Далее идет снижение интереса. Среди жителей Челябинской области каждый пятый относится к онлайн-образованию скептически», — сообщила директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.
Чаще всего респонденты предпочитают занятия с репетиторами или наставниками (40%), вебинары и мастер-классы (35%), образовательные приложения (31%), онлайн-курсы от вузов (23%), онлайн-курсы на платформах (21%) и программы высшего образования в онлайн-формате (13%). Самыми главными плюсами онлайна они считают возможность учиться из любой точки мира (22%) и экономию времени (21%).
Жители Челябинской области готовы инвестировать в свое образование. Так, 73% могли бы потратиться на онлайн-курсы: за полгода 28% готовы заплатить 20-30 тыс. рублей, 11% — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, 12% — от 40 до 50 тыс. рублей, а 11% — от 50 до 100 тыс. рублей.
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