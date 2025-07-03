Суд ХМАО снизил долг по микрозайму более чем в 10 раз

Мегионский городской суд (ХМАО) существенно снизил размер задолженности местного жителя перед коллектором. В 2014 году мужчина взял в микрофинансовой организации заем в размере чуть более 3 тысяч рублей на 14 дней, по расчетам кредитора сумма долга выросла до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО.
«Житель Мегиона в 2014 году взял в долг у микрофинансовой организации чуть более трех тысяч рублей на срок 14 дней с процентной ставкой 657% годовых. Часть денежных заемщиком была возвращена, на оставшуюся часть долга были начислены проценты», — сказано в сообщении группы VK «Суды Югры». Согласно данным, предоставленным микрофинансовой организацией, сумма задолженности превысила 50 тысяч рублей.
В 2017 году право требования долга перешло к индивидуальному предпринимателю, который обратился в суд. Рассмотрев дело, суд установил, что на момент заключения договора действовало ограничение по полной стоимости кредита. В результате размер задолженности был снижен более чем в десять раз, так как установленные проценты были признаны несоразмерными.
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