03 июля 2025

Суд ХМАО снизил долг по микрозайму более чем в 10 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взял в долг чуть более трех тысяч рублей, а должен был отдать более 50 тысяч
Мужчина взял в долг чуть более трех тысяч рублей, а должен был отдать более 50 тысяч Фото:

Мегионский городской суд (ХМАО) существенно снизил размер задолженности местного жителя перед коллектором. В 2014 году мужчина взял в микрофинансовой организации заем в размере чуть более 3 тысяч рублей на 14 дней, по расчетам кредитора сумма долга выросла до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО.

«Житель Мегиона в 2014 году взял в долг у микрофинансовой организации чуть более трех тысяч рублей на срок 14 дней с процентной ставкой 657% годовых. Часть денежных заемщиком была возвращена, на оставшуюся часть долга были начислены проценты», — сказано в сообщении группы VK «Суды Югры». Согласно данным, предоставленным микрофинансовой организацией, сумма задолженности превысила 50 тысяч рублей.

В 2017 году право требования долга перешло к индивидуальному предпринимателю, который обратился в суд. Рассмотрев дело, суд установил, что на момент заключения договора действовало ограничение по полной стоимости кредита. В результате размер задолженности был снижен более чем в десять раз, так как установленные проценты были признаны несоразмерными.

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Мегионский городской суд (ХМАО) существенно снизил размер задолженности местного жителя перед коллектором. В 2014 году мужчина взял в микрофинансовой организации заем в размере чуть более 3 тысяч рублей на 14 дней, по расчетам кредитора сумма долга выросла до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО. «Житель Мегиона в 2014 году взял в долг у микрофинансовой организации чуть более трех тысяч рублей на срок 14 дней с процентной ставкой 657% годовых. Часть денежных заемщиком была возвращена, на оставшуюся часть долга были начислены проценты», — сказано в сообщении группы VK «Суды Югры». Согласно данным, предоставленным микрофинансовой организацией, сумма задолженности превысила 50 тысяч рублей. В 2017 году право требования долга перешло к индивидуальному предпринимателю, который обратился в суд. Рассмотрев дело, суд установил, что на момент заключения договора действовало ограничение по полной стоимости кредита. В результате размер задолженности был снижен более чем в десять раз, так как установленные проценты были признаны несоразмерными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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