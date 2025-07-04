Украинец совершил невозможное, чтобы сдаться в плен ВС РФ

Боец ВСУ 20 дней шел пешком, чтобы сдаться в плен России
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Военный ВСУ добровольно сдался после пешего перехода через фронт
Военный ВСУ добровольно сдался после пешего перехода через фронт Фото:

Украинский военнослужащий Александр Постоенко добровольно покинул расположение своей части и больше 20 дней шел пешком, чтобы сдаться российским военным. Он преодолел около 100 километров и пересек линию фронта. Об этом сообщают СМИ. 

«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру, на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — приводит слова Постоенко ТАСС. По его словам, он преодолел пешком около 100 км и шел с целью добровольно сдаться. 

Постоенко сообщил, что ранее его силой забрали в армию сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области, а затем он получил ранение в районе Красноармейска. Сейчас он состоит в отряде имени Мартына Пушкаря и, по его словам, готовится к участию в боевых действиях на стороне России.

Ранее в ДНР и Запорожской области были созданы два новых подразделения, укомплектованных бывшими украинскими военными, перешедшими на сторону России. По словам бойцов, многие приняли такое решение из-за несогласия с политикой киевских властей и насильной мобилизации. Новые отряды формируются по территориальному принципу, и часть их личного состава, как и Постоенко, ранее служили в украинской армии.

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Украинский военнослужащий Александр Постоенко добровольно покинул расположение своей части и больше 20 дней шел пешком, чтобы сдаться российским военным. Он преодолел около 100 километров и пересек линию фронта. Об этом сообщают СМИ.  «Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру, на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — приводит слова Постоенко ТАСС. По его словам, он преодолел пешком около 100 км и шел с целью добровольно сдаться.  Постоенко сообщил, что ранее его силой забрали в армию сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области, а затем он получил ранение в районе Красноармейска. Сейчас он состоит в отряде имени Мартына Пушкаря и, по его словам, готовится к участию в боевых действиях на стороне России. Ранее в ДНР и Запорожской области были созданы два новых подразделения, укомплектованных бывшими украинскими военными, перешедшими на сторону России. По словам бойцов, многие приняли такое решение из-за несогласия с политикой киевских властей и насильной мобилизации. Новые отряды формируются по территориальному принципу, и часть их личного состава, как и Постоенко, ранее служили в украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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