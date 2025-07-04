Украинец совершил невозможное, чтобы сдаться в плен ВС РФ

Украинский военнослужащий Александр Постоенко добровольно покинул расположение своей части и больше 20 дней шел пешком, чтобы сдаться российским военным. Он преодолел около 100 километров и пересек линию фронта. Об этом сообщают СМИ.
«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру, на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — приводит слова Постоенко ТАСС. По его словам, он преодолел пешком около 100 км и шел с целью добровольно сдаться.
Постоенко сообщил, что ранее его силой забрали в армию сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области, а затем он получил ранение в районе Красноармейска. Сейчас он состоит в отряде имени Мартына Пушкаря и, по его словам, готовится к участию в боевых действиях на стороне России.
Ранее в ДНР и Запорожской области были созданы два новых подразделения, укомплектованных бывшими украинскими военными, перешедшими на сторону России. По словам бойцов, многие приняли такое решение из-за несогласия с политикой киевских властей и насильной мобилизации. Новые отряды формируются по территориальному принципу, и часть их личного состава, как и Постоенко, ранее служили в украинской армии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.