Два региона РФ одновременно столкнулись с ночной атакой дронов

На территории Липецкой и Тульской областей объявили опасность атаки БПЛА
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С опасностью атаки дронов столкнулись Липецкая и Тульская области
С опасностью атаки дронов столкнулись Липецкая и Тульская области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Липецкой и Тульской областей объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналах в ночь на 4 июля. Жителей областей попросили сохранять спокойствие.

"На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", — написал Игорь Артамонов в своем канале. Примерно через 10 минут с сообщением об опасности атаки БПЛА выступил Дмитрий Миляев.

Дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 4 июля. Подробнее об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На территории Липецкой и Тульской областей объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналах в ночь на 4 июля. Жителей областей попросили сохранять спокойствие. "На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", — написал Игорь Артамонов в своем канале. Примерно через 10 минут с сообщением об опасности атаки БПЛА выступил Дмитрий Миляев. Дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 4 июля. Подробнее об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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