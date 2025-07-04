«Покойся с миром, легенда»: Тарантино узнал о смерти звездного актера из своих фильмов

Тарантино узнал о смерти актера Мэдсена, сыгравшего в «Убить Билла»
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Новость о смерти Мэдсена дошла до Тарантино, в фильмах которого актер сыграл звездные роли
Новость о смерти Мэдсена дошла до Тарантино, в фильмах которого актер сыграл звездные роли Фото:

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино узнал о смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, который часто играл харизматичных плохих парней в его боевиках. В своем прощальном слове Тарантино назвал актера «легендой».

«Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда. К сожалению, скончался сегодня в возрасте 67 лет», — написал Тарантино в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) .

Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили актера без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца.

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Культовый американский режиссер Квентин Тарантино узнал о смерти голливудского актера Майкла Мэдсена, который часто играл харизматичных плохих парней в его боевиках. В своем прощальном слове Тарантино назвал актера «легендой». «Покойся с миром, Майкл Мэдсен, легенда. К сожалению, скончался сегодня в возрасте 67 лет», — написал Тарантино в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) . Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни в своем доме в Малибу утром 3 июля. Полицейские прибыли по вызову 911 и обнаружили актера без признаков жизни. Менеджер актера Рон Смит подтвердил в электронном письме, что причиной смерти стала остановка сердца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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