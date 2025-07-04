В РФ изменят правила выдачи квартир в рассрочку

Банк России готовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Финконгресса руководитель департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов.
«ЦБ в ближайшее время подготовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика. Затем регулятор будет обсуждать вопрос с участниками рынка», — отметил Данилов.
Представитель ЦБ добавил, что планируется ввести учет банками доли в продажах у застройщиков жилья в рассрочку. Если она будет высокой, от 30–50% от всех продаж, то банки будут закладывать дисконт при выдаче кредита, как при финансовых рисках.
С начала 2025 года доля сделок с использованием рассрочки на первичном рынке недвижимости сократилась почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что девелоперские компании существенно ужесточают условия предоставления рассрочки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.