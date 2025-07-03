Тюменцев ждет жаркий день с грозами и градом

В Тюмени 4 июля ожидается град
В Тюмени 4 июля ожидается жаркая погода и ливень. Местами возможна гроза и град. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +13 до +18 градусов, днем ожидается до +21, +26 градусов. «Будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза и град», — говорится в сообщении управления.
Метеорологи также предупреждают о сильном западном ветре — его скорость составит 8-13 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 21 м/с. Влажность воздуха — 98%.
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