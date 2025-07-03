Ростовский бизнесмен незаконно показывал магнитогорцам кошек и попугаев

Бизнесмен из Ростова-на-Дону незаконно демонстрировал жителям Магнитогорска (Челябинская область) кошек с попугаями. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предпринимателя наказали.
«Россельхознадзор привлек к ответственности предпринимателя за организацию выставки кошек и попугаев без лицензии. Организатор двух выставок получил предписание», — пояснили URA.RU в ведомстве.
В ходе инспекции 16 июня специалисты Россельхознадзора посетили две выставки бизнесмена: кроме «Котодеревни» в торговом центре «Мост-2», они побывали в «Попугайне» другого ТРК. На момент визита на выставке было 29 взрослых кошек и трое котят редких пород. Среди них — британская, британская шиншилла, европейская бурма, бурма, донской сфинкс, мейн-кун, бенгальская, курильский бобтейл, канадский сфинкс, чаузи, аббисинская. Выяснилось, что предприниматель ведет выставочную деятельность, но без документов.
Претензий по части содержания животных не возникло. Животные содержались в надлежащих условиях: питомцев привили и клинически осмотрели. На выставке стояли щиты, информирующие посетителей о необходимости дезинфекции рук, ношении бахил и правилах обращения с животными. У зверушек имеются ветеринарные паспорта.
Ведомство рекомендовало бизнесмену оформить лицензию. Здесь это можно в Россельхознадзоре. Документ требуется, если животные содержатся и используются в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.
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