03 июля 2025

Из реки в челябинском районе выловили мертвую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка утонула во время купания
Девочка утонула во время купания Фото:

Из реки Кидыш в Челябинской области выловили мертвую школьницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, она утонула во время купания.

«Девочку обнаружили в камышах, в пяти метрах от берега. Первая помощь, а также реанимационные мероприятия, проведенные специалистами скорой помощи, результата, увы, не дали», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Девочка пошла на реку вместе со старшей сестрой. Зайдя в воду, на берег она так и не вернулась. Мать вместе с участковым полиции прибыла на место ЧП, но спасти дочь не успела.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону посоветовали родителям учить детей плавать и держаться на воде, не оставлять их без присмотра и объяснять опасность игр на воде. Также им рекомендовали не рассчитывать на надувные круги, жилеты и нарукавники.

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Из реки Кидыш в Челябинской области выловили мертвую школьницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, она утонула во время купания. «Девочку обнаружили в камышах, в пяти метрах от берега. Первая помощь, а также реанимационные мероприятия, проведенные специалистами скорой помощи, результата, увы, не дали», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Девочка пошла на реку вместе со старшей сестрой. Зайдя в воду, на берег она так и не вернулась. Мать вместе с участковым полиции прибыла на место ЧП, но спасти дочь не успела. В пресс-службе ГУ МЧС по региону посоветовали родителям учить детей плавать и держаться на воде, не оставлять их без присмотра и объяснять опасность игр на воде. Также им рекомендовали не рассчитывать на надувные круги, жилеты и нарукавники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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