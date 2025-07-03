Из реки в челябинском районе выловили мертвую девочку

Из реки Кидыш в Челябинской области выловили мертвую школьницу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, она утонула во время купания.
«Девочку обнаружили в камышах, в пяти метрах от берега. Первая помощь, а также реанимационные мероприятия, проведенные специалистами скорой помощи, результата, увы, не дали», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Девочка пошла на реку вместе со старшей сестрой. Зайдя в воду, на берег она так и не вернулась. Мать вместе с участковым полиции прибыла на место ЧП, но спасти дочь не успела.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону посоветовали родителям учить детей плавать и держаться на воде, не оставлять их без присмотра и объяснять опасность игр на воде. Также им рекомендовали не рассчитывать на надувные круги, жилеты и нарукавники.
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