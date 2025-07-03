03 июля 2025

Под Екатеринбургом ФСБ накрыла подпольную мастерскую, «накаченную» оружием. Фото

В Камышлове сотрудники ФСБ нашли мастерскую, в которой делали оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики обнаружили массу оружия и взрывчатку (архивное фото)
Силовики обнаружили массу оружия и взрывчатку (архивное фото) Фото:

В Камышлове (Свердловская область) сотрудники УФСБ России по ЦВО накрыли подпольную мастерскую, в которой 47-летний местный житель делал самодельные виды оружия. Вместе с этим у него нашли взрывчатку, передает telegram-канал антитеррористической комиссии.

«Из личного арсенала осужденного изъято: 134,8 грамма промышленного пластичного взрывчатого вещества ПВВ-12М, взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М, две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М, самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 грамма», — следует из поста. Вместе с этим найден охотничий карабин и самодельное ружье.

Мужчину задержали и обвинили по нескольким статьям УК РФ. Суд назначил ему 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей. Ранее его уже неоднократно судили.

Фото:
Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»
Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»
Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

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В Камышлове (Свердловская область) сотрудники УФСБ России по ЦВО накрыли подпольную мастерскую, в которой 47-летний местный житель делал самодельные виды оружия. Вместе с этим у него нашли взрывчатку, передает telegram-канал антитеррористической комиссии. «Из личного арсенала осужденного изъято: 134,8 грамма промышленного пластичного взрывчатого вещества ПВВ-12М, взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М, две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М, самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 грамма», — следует из поста. Вместе с этим найден охотничий карабин и самодельное ружье. Мужчину задержали и обвинили по нескольким статьям УК РФ. Суд назначил ему 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей. Ранее его уже неоднократно судили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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