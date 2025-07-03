03 июля 2025

Скрывается больше 20 лет: что известно о беглом свердловском «монахе-разбойнике»

Полиция ищет свердловчанина Кузнецова за тройное убийство в «девяностые»
© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий и его сторонники. Свердловская область, Среднеуральск, кузнецов андрей, силуан, келейник силуан
Андрей Кузнецов в розыске с 2021 года Фото:

Полицейские объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске уроженца Полевского Свердловской области Андрея Кузнецова, которого прозвали «монахом-разбойником» и ищут уже свыше 20 лет по подозрению в тяжких преступлениях. URA.RU рассказывает все, что известно об отце Силуане.

В публичной среде о Кузнецове стало известно в 2021 году после штурма монастыря в Среднеуральске. 26 февраля силовики ворвались в храм, чтобы задержать келейника бывшего схиигумена Сергия отца Силуана. Сделать этого не удалось, мужчина скрылся (хотя были слухи, что его поймали). Позже представители областных ГУ МВД и СУ СК заявили, что действовали в рамках возбужденного в феврале 1999 года уголовного дела.

По версии следствия, Кузнецов может быть причастен к убийству трех лиц, разбое и незаконном обороте оружия. Вместе со священником, по данным силовиков, были двое подельников — Резанов и Галюк. Они ворвались в квартиру приезжих в Екатеринбург, стали угрожать пистолетом и вымогать деньги. В какой-то момент налетчики открыли огонь по жертвам, связали и добили. Резанова и Галюка удалось задержать, их отправили в колонию. В 2001 году Кузнецова объявили в розыск.

Чтобы его не нашли, он несколько раз менял фамилии (Осипов, Храмов), документы и жил в разных регионах. По слухам, в среднеуральском монастыре Кузнецов обосновался в 2016 году, где был настоятелем. После этого, предположительно, Кузнецов якобы скрывался в Москве.

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Полицейские объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске уроженца Полевского Свердловской области Андрея Кузнецова, которого прозвали «монахом-разбойником» и ищут уже свыше 20 лет по подозрению в тяжких преступлениях. URA.RU рассказывает все, что известно об отце Силуане. В публичной среде о Кузнецове стало известно в 2021 году после штурма монастыря в Среднеуральске. 26 февраля силовики ворвались в храм, чтобы задержать келейника бывшего схиигумена Сергия отца Силуана. Сделать этого не удалось, мужчина скрылся (хотя были слухи, что его поймали). Позже представители областных ГУ МВД и СУ СК заявили, что действовали в рамках возбужденного в феврале 1999 года уголовного дела. По версии следствия, Кузнецов может быть причастен к убийству трех лиц, разбое и незаконном обороте оружия. Вместе со священником, по данным силовиков, были двое подельников — Резанов и Галюк. Они ворвались в квартиру приезжих в Екатеринбург, стали угрожать пистолетом и вымогать деньги. В какой-то момент налетчики открыли огонь по жертвам, связали и добили. Резанова и Галюка удалось задержать, их отправили в колонию. В 2001 году Кузнецова объявили в розыск. Чтобы его не нашли, он несколько раз менял фамилии (Осипов, Храмов), документы и жил в разных регионах. По слухам, в среднеуральском монастыре Кузнецов обосновался в 2016 году, где был настоятелем. После этого, предположительно, Кузнецов якобы скрывался в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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