Силовики задержали высокопоставленного сотрудника ГИБДД в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) силовики задержали высокопоставленного сотрудника ГИБДД, врио начальника МРЭО ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Утром [3 июля] в отдел Госавтоинспекции Сургута наведались сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По имеющейся информации, задержан врио руководителя городского МРЭО ГИБДД. Его подозревают в получении взятки», — рассказал инсайдер.
По данным источников URA.RU, речь идет об инспекторе Александре Иванченко. «Он временно занимал должность главы МРЭО. Действующий начальник ушел в отпуск с последующим увольнением, его заместитель также находится в запланированном отпуске. Но Иванченко, насколько я знаю, не рассматривали на пост главы, он был подменным замом на период отсутствия начальства», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД URA.RU дали официальный комментарий, что по данному факту проводится проверка. «Сотрудник временно отстранен от службы. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве, отказавшись разглашать фамилию.
URA.RU запросило подтверждение информации в пресс-службе следственного комитета ХМАО. В ведомстве отказались давать комментарий. В РУ ФСБ по Тюменской области на звонок корреспондента не ответили.
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