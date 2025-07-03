УК заплатила челябинке 300 тысяч рублей за протекшую крышу

Больше 300 тысяч рублей заплатит управляющая компания за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме в Челябинске. Коммунальщики несколько лет игнорировали жалобы жильцов на текущую крышу, после чего предложили им самим заняться ее ремонтом. После этого горожане обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой, а она в суд.
«Кровля протекает с 2020 года. В „управляйке“ говорят: „Вы же собственники, чините сами!“ Мне 70 лет, как я буду чинить? А ведь наш дом был образцово-показательный! ГЖИ выносит предписания, а ничего не менялось», — рассказала жительница дома по улице Машиностроителей Галина Михайловна.
После этого последовало обращение в приемную Яны Лантратовой, расположенную в Челябинске по адресу: проспект Ленина, 83, кабинет 313 (телефон +7 999 582 8330). Пенсионерке помогли провести независимую экспертизу и составить претензию. Сначала коммунальщики согласились компенсировать ущерб и даже составили мировое соглашение, но затем отказались платить.
После этого последовало обращение в суд. Он полностью удовлетворил требования, заявленные в иске. С управляющей компании взыскали сумму ущерба, штраф, компенсацию морального вреда, а также судебные издержки — всего больше 300 тысяч рублей.
«Важно понимать, что собственники жилья имеют право требовать компенсацию с управляющей компании, если залив произошел по ее вине. Взыскание компенсации требует точного соблюдения юридических процедур, сбора доказательств и, при необходимости, обращения в суд», — подытожила Яна Лантратова.
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