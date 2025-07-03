Дочери бойца СВО из Свердловской области отказали в выплате за его гибель

В Байкаловском районе (Свердловская область) несовершеннолетнюю дочь погибшего участника спецоперации на Украине оставили без пенсии по потери кормильца. На требования родных девочки перечислить средства в военкомате говорили об отсутствии финансирования, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Его [бойца СВО] родные обратились ко мне в июне. С декабря они не могли добиться оформления пенсии по потере кормильца для несовершеннолетней дочери павшего героя. При том, что все остальные положенные по закону выплаты были произведены в срок», — написал депутат в своем telegram-канале.
По его словам, в военкомате семья неоднократно пыталась добиться пособия. «Ответственные лица одного из военкоматов, видимо пытаясь оправдать свое бездействие и волокиту, сказали предельно откровенно: „с нового года нет финансирования“» — пояснил Иванов.
Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая сразу обнаружила нарушения. Вскоре выплаты по пенсии были переведены.
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