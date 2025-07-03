03 июля 2025

Дочери бойца СВО из Свердловской области отказали в выплате за его гибель

© Служба новостей «URA.RU»
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С требованием перечислить средства девочки выступили депутат и прокуратура (архивное фото)
С требованием перечислить средства девочки выступили депутат и прокуратура (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Байкаловском районе (Свердловская область) несовершеннолетнюю дочь погибшего участника спецоперации на Украине оставили без пенсии по потери кормильца. На требования родных девочки перечислить средства в военкомате говорили об отсутствии финансирования, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Его [бойца СВО] родные обратились ко мне в июне. С декабря они не могли добиться оформления пенсии по потере кормильца для несовершеннолетней дочери павшего героя. При том, что все остальные положенные по закону выплаты были произведены в срок», — написал депутат в своем telegram-канале.

По его словам, в военкомате семья неоднократно пыталась добиться пособия. «Ответственные лица одного из военкоматов, видимо пытаясь оправдать свое бездействие и волокиту, сказали предельно откровенно: „с нового года нет финансирования“» — пояснил Иванов.

Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая сразу обнаружила нарушения. Вскоре выплаты по пенсии были переведены.

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В Байкаловском районе (Свердловская область) несовершеннолетнюю дочь погибшего участника спецоперации на Украине оставили без пенсии по потери кормильца. На требования родных девочки перечислить средства в военкомате говорили об отсутствии финансирования, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Его [бойца СВО] родные обратились ко мне в июне. С декабря они не могли добиться оформления пенсии по потере кормильца для несовершеннолетней дочери павшего героя. При том, что все остальные положенные по закону выплаты были произведены в срок», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, в военкомате семья неоднократно пыталась добиться пособия. «Ответственные лица одного из военкоматов, видимо пытаясь оправдать свое бездействие и волокиту, сказали предельно откровенно: „с нового года нет финансирования“» — пояснил Иванов. Тогда к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая сразу обнаружила нарушения. Вскоре выплаты по пенсии были переведены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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