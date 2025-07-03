03 июля 2025

Школьницу нашли мертвой возле лицея в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась ночью 27 июня
Трагедия случилась ночью 27 июня Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 27 июня на территории лицея №39 обнаружили тело 15-летней девочки. Об этом URA.RU рассказала знакомая скончавшейся.

«Перед трагедией она поругалась с парнем. Причину не знаю. Потом ее нашли мертвой», — сказала собеседница. Она пояснила, что девочку пытались спасти. По предварительным данным, школьница была пьяна.

Похороны ребенка уже прошли. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 27 июня на территории лицея №39 обнаружили тело 15-летней девочки. Об этом URA.RU рассказала знакомая скончавшейся. «Перед трагедией она поругалась с парнем. Причину не знаю. Потом ее нашли мертвой», — сказала собеседница. Она пояснила, что девочку пытались спасти. По предварительным данным, школьница была пьяна. Похороны ребенка уже прошли. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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