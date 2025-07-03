Школьницу нашли мертвой возле лицея в Нижнем Тагиле

Трагедия случилась ночью 27 июня
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 27 июня на территории лицея №39 обнаружили тело 15-летней девочки. Об этом URA.RU рассказала знакомая скончавшейся.
«Перед трагедией она поругалась с парнем. Причину не знаю. Потом ее нашли мертвой», — сказала собеседница. Она пояснила, что девочку пытались спасти. По предварительным данным, школьница была пьяна.
Похороны ребенка уже прошли. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.
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