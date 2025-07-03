03 июля 2025

Замгубернатора, уходящий в отставку, попрощался с ХМАО

Заместитель губернатора ХМАО по экономике Афанасьев опубликовал прощальный пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора ХМАО по экономике Сергей Афанасьев покидает Югру
Замгубернатора ХМАО по экономике Сергей Афанасьев покидает Югру Фото:
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Заместитель губернатора ХМАО по экономике Сергей Афанасьев опубликовал прощальный пост в своем telegram-канале. В свой последний рабочий день он поблагодарил губернатора Руслана Кухарука и своих коллег за совместную работу.

«Благодарю Губернатора Руслана Николаевича Кухарука за доверие и возможность быть частью команды, которая делает Югру сильнее. Я приобрел ценнейший опыт, который, без сомнения, пригодится мне в дальнейшем. Спасибо коллегам за профессионализм, преданность делу и совместные победы», — написал Афанасьев.

Кроме коллег, замгубернатора поблагодарил представителей югорского бизнес-сообщества. «Спасибо предпринимателям за открытость, инициативу и энергию, с которой мы вместе вносили вклад в экономику региона. Это была не просто работа, а важная часть моей жизни. Спасибо, что были со мной на этом пути», — добавил Афанасьев.

Ранее URA.RU писало об отставке заместителя губернатора ХМАО. По данным источников агентства, он переходит на работу в одну из госкорпораций.

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Заместитель губернатора ХМАО по экономике Сергей Афанасьев опубликовал прощальный пост в своем telegram-канале. В свой последний рабочий день он поблагодарил губернатора Руслана Кухарука и своих коллег за совместную работу. «Благодарю Губернатора Руслана Николаевича Кухарука за доверие и возможность быть частью команды, которая делает Югру сильнее. Я приобрел ценнейший опыт, который, без сомнения, пригодится мне в дальнейшем. Спасибо коллегам за профессионализм, преданность делу и совместные победы», — написал Афанасьев. Кроме коллег, замгубернатора поблагодарил представителей югорского бизнес-сообщества. «Спасибо предпринимателям за открытость, инициативу и энергию, с которой мы вместе вносили вклад в экономику региона. Это была не просто работа, а важная часть моей жизни. Спасибо, что были со мной на этом пути», — добавил Афанасьев. Ранее URA.RU писало об отставке заместителя губернатора ХМАО. По данным источников агентства, он переходит на работу в одну из госкорпораций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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