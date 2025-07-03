Замгубернатора, уходящий в отставку, попрощался с ХМАО

Заместитель губернатора ХМАО по экономике Сергей Афанасьев опубликовал прощальный пост в своем telegram-канале. В свой последний рабочий день он поблагодарил губернатора Руслана Кухарука и своих коллег за совместную работу.
«Благодарю Губернатора Руслана Николаевича Кухарука за доверие и возможность быть частью команды, которая делает Югру сильнее. Я приобрел ценнейший опыт, который, без сомнения, пригодится мне в дальнейшем. Спасибо коллегам за профессионализм, преданность делу и совместные победы», — написал Афанасьев.
Кроме коллег, замгубернатора поблагодарил представителей югорского бизнес-сообщества. «Спасибо предпринимателям за открытость, инициативу и энергию, с которой мы вместе вносили вклад в экономику региона. Это была не просто работа, а важная часть моей жизни. Спасибо, что были со мной на этом пути», — добавил Афанасьев.
Ранее URA.RU писало об отставке заместителя губернатора ХМАО. По данным источников агентства, он переходит на работу в одну из госкорпораций.
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