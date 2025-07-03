Пермские власти объяснили рассылку сообщений о беспилотной опасности

Рассылка сообщений жителям Пермского края о беспилотной опасности связана с инцидентами с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Такое пояснение дали URA.RU в пресс-службе минтербезопасности края
«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — пояснили в ведомстве.
Власти просят жителей региона «быть внимательными и не поддаваться панике». Ранее пермяки стали получать сообщения от МЧС, в которых было указано, что с 10:20 по московскому времени в крае объявлена «беспилотная опасность». Пермский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
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