03 июля 2025

Пермские власти объяснили рассылку сообщений о беспилотной опасности

Минтербез Пермского края подтвердил рассылку сообщений о беспилотной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Пермским краем регионах
Рассылка сообщений связана с инцидентами с БПЛА в соседних с Пермским краем регионах Фото:

Рассылка сообщений жителям Пермского края о беспилотной опасности связана с инцидентами с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Такое пояснение дали URA.RU в пресс-службе минтербезопасности края

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — пояснили в ведомстве.

Власти просят жителей региона «быть внимательными и не поддаваться панике». Ранее пермяки стали получать сообщения от МЧС, в которых было указано, что с 10:20 по московскому времени в крае объявлена «беспилотная опасность». Пермский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

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Рассылка сообщений жителям Пермского края о беспилотной опасности связана с инцидентами с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. Такое пояснение дали URA.RU в пресс-службе минтербезопасности края «В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим „Беспилотная опасность“. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — пояснили в ведомстве. Власти просят жителей региона «быть внимательными и не поддаваться панике». Ранее пермяки стали получать сообщения от МЧС, в которых было указано, что с 10:20 по московскому времени в крае объявлена «беспилотная опасность». Пермский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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