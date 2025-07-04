«Транснефть» выступила с заявлением о смерти вице-президента Бадалова

В компании «Транснефть» подтвердили смерть вице-президента Андрея Бадалова, который скончался сегодня на 63-м году жизни. Как отметили в организации, его смерть стала для коллектива невосполнимой утратой.
«С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова. Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — говорится в официальном сообщении ПАО «Транснефть».
В компании напомнили, что Бадалов пришел в «Транснефть» в 2021 году, в непростое для отрасли время. С первых дней работы он проявил высокий профессионализм и компетентность, возглавив проекты цифровизации и автоматизации производственных процессов во всей системе трубопроводного транспорта.
Под руководством Андрея Бадалова были реализованы масштабные научно-технические проекты, которые позволили «Транснефти» выйти на новый уровень технологического развития. В компании подчеркнули, что благодаря его опыту и лидерским качествам удалось успешно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно в сфере информационных технологий. Коллеги отмечают, что Бадалов отличался человеческой отзывчивостью и готовностью делиться опытом, а также энергией и оптимизмом, которые вдохновляли коллектив.
Андрею Юрьевичу Бадалову было 62 года. В «Транснефти» выразили соболезнования родным и близким, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах коллег.
Сегодня, 4 июля, тело Бадалова было найдено под окнами собственного дома на Рублевском шоссе в Москве. По данным telegram-канала Mash, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.
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