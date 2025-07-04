ТАСС: вице-президент «Транснефти» мог покончить с собой

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В Москве выясняются обстоятельства гибели Бадалова
В Москве выясняются обстоятельства гибели Бадалова Фото:

В Москве скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Одной из версий смерти может быть самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сказал источник ТАСС. Согласно информации, тело Бадалова было обнаружено под окнами жилого дома на Рублевском шоссе. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Известно, что 62-летний Андрей Бадалов присоединился к компании «Транснефть» в 2021 году, где отвечал за направление цифровой трансформации и развитие информационных технологий. Ранее он занимал должность генерального директора научно-исследовательского института «Восход».

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В Москве скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Одной из версий смерти может быть самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сказал источник ТАСС. Согласно информации, тело Бадалова было обнаружено под окнами жилого дома на Рублевском шоссе. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Известно, что 62-летний Андрей Бадалов присоединился к компании «Транснефть» в 2021 году, где отвечал за направление цифровой трансформации и развитие информационных технологий. Ранее он занимал должность генерального директора научно-исследовательского института «Восход».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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