ТАСС: вице-президент «Транснефти» мог покончить с собой

В Москве скончался вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Одной из версий смерти может быть самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сказал источник ТАСС. Согласно информации, тело Бадалова было обнаружено под окнами жилого дома на Рублевском шоссе. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Известно, что 62-летний Андрей Бадалов присоединился к компании «Транснефть» в 2021 году, где отвечал за направление цифровой трансформации и развитие информационных технологий. Ранее он занимал должность генерального директора научно-исследовательского института «Восход».
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