На лайнере «Николай Карамзин» 37 человек заболели норовирусом

На круизном лайнере «Николай Карамзин», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, заболели 37 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
«На круизном лайнере „Николай Карамзин“, курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 24.06.2025 по 04.07.2025 выявлено 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — отметили в Роспотребнадзоре. Цитату приводит РИА Новости.
Согласно информации пресс-службы ведомства, все инфицированные были изолированы в отдельных каютах. Случаев тяжелого течения заболевания не зарегистрировано. В настоящее время на борту теплохода организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Лабораторное обследование показало наличие норовируса у нескольких работников пищеблока, включая повара и официанта. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и принимает все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Ранее, в мае 2025 года, Роспотребнадзор уже фиксировал массовую вспышку кишечной инфекции на теплоходе «Михаил Булгаков», где помощь потребовалась более 100 пассажирам, а судно временно приостановили из-за нарушений санитарных норм. Тогда инспекторы выявили насекомых и существенные недостатки в обеспечении гигиены, что привело к возбуждению административного дела и закрытию судна на 90 суток.
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