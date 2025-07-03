На юге Челябинской области ожидается предвыборная битва

В Челябинской области появился первый муниципалитет, где на выборах местных депутатов ожидается серьезная конкуренция. Как следует из документов облизбиркома, им стал Брединский муниципальный округ.
«На данный момент конкуренция превышает три человека на место. На 16 мандатов окружного собрания депутатов претендуют 55 человек», — информирует сайт избиркома.
При этом на большинстве избирательных округов самого южного округа региона бороться будут новички — пока только четверо из действующих депутатов подали документы в избирком. Среди них — нынешний спикер собрания Жанна Артеменко.
В других городах и муниципальных округах конкуренция пока ниже. На 25 мандатов в Златоусте претендуют 49 кандидатов. В Красноармейском районе выдвинулся 31 кандидат при 20 мандатах в собрании. В Карталах на аналогичное число мандатов претендуют 34 человека. В Троицком округе на 16 мест в собрании выдвинулось 22 человека. В самом Троицке при наличии 24 мандатов пока только 19 кандидатов. В большинстве остальных муниципалитетов, в которых пройдут выборы, конкуренция на данный момент меньше одного человека на место.
При этом выдвижение кандидатов еще не завершилось ни в одном из муниципалитетов. Разница в количестве претендентов на мандаты объясняется разными датами объявления о начале выборной кампании. Если в Брединском округе выборы были объявлены 16 июня, то, например, в Сосновском округе, где пока нет кандидатов, — 25 июня. Некоторые муниципалитеты начали кампанию 27 июня. Полной картина станет во второй декаде июня, когда завершится выдвижение кандидатов в городские и окружные собрания.
Муниципальные выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Они коснутся почти все муниципалитетов области за исключением Челябинска, а также Саткинского и Нязепетровского округов. Одновременно состоятся выборы в региональное заксобрание, поэтому голосование затронет всю территорию региона без исключения.
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