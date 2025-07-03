СВО, Корнев, два врача: чем успели удивить челябинские выборы в ЗСО 2025 года

Избирательная кампания в Челябинской области идет не без курьезов

03 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

До голосования осталось два с половиной месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Челябинский облизбирком накануне завершил регистрацию кандидатов на выборы в заксобрание региона. И, хотя кампанию уже успели оценить как едва ли не самую спокойную и беспроблемную за всю историю челябинских выборов, есть в ней свои странности и курьезы. Какие именно — в материале URA.RU. Единороссов послали на пересдачу Крайне неожиданным стало известие, что претендующих на поддержку ЕР кандидатов, среди которых были весьма статусные персоны, «завернули» при попытке защиты стратегий предвыборных кампаний. Кандидаты должны были продемонстрировать штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. Новость по теме Смена эпох: вице-спикер челябинского заксобрания завершает 25-летнюю политическую карьеру Однако в середине марта практически никто не исполнил требования полностью. Самое удивительное, что никто — даже без «практически» — не прописал в своих стратегиях моменты, связанные с партией. Макеты отлично оформленных агитматериалов вообще не включали символику ЕР или упоминания о ней. Всю эту самодеятельность пресек новый куратор областной политики, вице-губернатор Роман Воллерт. После чего процесс пошел уже в заданном направлении. Струков Один из влиятельнейших людей Челябинской области, президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), Константин Струков завершил 25-летнюю политическую карьеру. Пять созывов подряд он становился депутатом регионального парламента в округе №24, и ни разу никто из потенциальных соперников не смог даже приблизиться к его результатам на выборах. По сути, решение Струкова — которого сменяет во власти его доверенный человек, Сергей Евтеев — подводит черту под целой политической эпохой. Мандат по наследству Мандат Игоря Свеженцева (в центре) в высокой степенью вероятности отойдет его сыну Евгению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но передача места в заксобрании «своему человеку» — дело обычное. А вот передать его в буквальном смысле по наследству — действительно новация. Между тем, в округе №14 единороссы выдвинули кандидатом бизнесмена Евгения Свеженцева. Он — сын действующего депутата заксобрания ЗСО Игоря Свеженцева, который избирался в парламент региона пять раз подряд. Теперь его наследник получил и округ отца и, с высокой вероятностью, получит и его мандат. СВО оказалось важнее выборов В апреле действующий депутат Алексей Денисенко внезапно объявил, что не будет баллотироваться в 2025 году в региональный парламент по округу. А средства, зарезервированные для выборов, пустит на поддержку участников СВО, сообщил URA.RU политик. «Я принял решение отказаться от участия в выборах. Думаю, использовать запланированные для этого ресурсы на помощь СВО мне будет более правильно. И как человеку, и как депутату Челябинской области, которым я остаюсь до сентября», — заявил URA.RU Денисенко. «Зеленые» выцвели Новость по теме Шесть раз по три: кто вошел в топ избирательных списков на выборах в челябинское заксобрание «Зеленой альтернатива», имевшая по итогам выборов 2020 года в ЗСО фракцию из одного человека, спустя пять даже не стала выдвигать кандидата. Ее депутат Михаил Махов давно перешел к «Единой России» по факту (он даже руководил экологическими проектами ЕР), а накануне праймериз и юридически — заявившись на участие в них. Многие ждали, что «Зеленую альтернативу» сменит в этом качестве Российская экологическая партия «Зеленые». Причем с прицелом на раскрутку нового федерального лидера и выходом на выборы в Госдуму в 2026 году. Но эти ожидания не сбылис, в облизбиркоме так и не увидели никого из борцов за экологию. Из эсеров в большевики Еще одной маленькой, но интересующих политические круги предвыборных загадок была судьба экс-депутата гордумы Челябинска Владимира Корнева. Эпатажный политик проиграл выборы в думу, но искренне верил — родная партия «Справедливая Россия» выдвинет его в ЗСО. Когда он не нашел себя ни среди одномандатников, ни даже в списке, это стало для него ударом. В результате Корнев покинул ряды эсеров и вступил в КПРФ. Теперь бывшие однопартийцы с интересом наблюдают, как используют активного, но неоднозначного в своих проявлениях политика новые соратники. Поскольку Корнев, безусловно, эффективное политическое оружие — но обоюдоострое. Один округ, два врача И, наконец, действительно невинный курьез. В округе №19 «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом Егора Бабкина. От Партии пенсионеров противостоять ему будет Денис Борсук. Ирония ситуации в том, что оба — врачи. Более того, врачи одной специальности — сосудистые хирурги. Сейчас избиратели и политические круги ждут, как соперники будут выстраивать свои кампании с учетом этого совпадения. Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам распределят 60 депутатских мандатов ЗСО — 30 по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. А всего в единый день голосования 14 сентября завершится 40 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено 783 мандата. Своих депутатов выберут жители 23 муниципалитетов, это вновь образованные муниципальные округа, еще 14 кампаний пройдут в городских округах. В двух муниципалитетах пройдут довыборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский облизбирком накануне завершил регистрацию кандидатов на выборы в заксобрание региона. И, хотя кампанию уже успели оценить как едва ли не самую спокойную и беспроблемную за всю историю челябинских выборов, есть в ней свои странности и курьезы. Какие именно — в материале URA.RU. Единороссов послали на пересдачу Крайне неожиданным стало известие, что претендующих на поддержку ЕР кандидатов, среди которых были весьма статусные персоны, «завернули» при попытке защиты стратегий предвыборных кампаний. Кандидаты должны были продемонстрировать штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. Однако в середине марта практически никто не исполнил требования полностью. Самое удивительное, что никто — даже без «практически» — не прописал в своих стратегиях моменты, связанные с партией. Макеты отлично оформленных агитматериалов вообще не включали символику ЕР или упоминания о ней. Всю эту самодеятельность пресек новый куратор областной политики, вице-губернатор Роман Воллерт. После чего процесс пошел уже в заданном направлении. Струков Один из влиятельнейших людей Челябинской области, президент ООО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), Константин Струков завершил 25-летнюю политическую карьеру. Пять созывов подряд он становился депутатом регионального парламента в округе №24, и ни разу никто из потенциальных соперников не смог даже приблизиться к его результатам на выборах. По сути, решение Струкова — которого сменяет во власти его доверенный человек, Сергей Евтеев — подводит черту под целой политической эпохой. Мандат по наследству Но передача места в заксобрании «своему человеку» — дело обычное. А вот передать его в буквальном смысле по наследству — действительно новация. Между тем, в округе №14 единороссы выдвинули кандидатом бизнесмена Евгения Свеженцева. Он — сын действующего депутата заксобрания ЗСО Игоря Свеженцева, который избирался в парламент региона пять раз подряд. Теперь его наследник получил и округ отца и, с высокой вероятностью, получит и его мандат. СВО оказалось важнее выборов В апреле действующий депутат Алексей Денисенко внезапно объявил, что не будет баллотироваться в 2025 году в региональный парламент по округу. А средства, зарезервированные для выборов, пустит на поддержку участников СВО, сообщил URA.RU политик. «Я принял решение отказаться от участия в выборах. Думаю, использовать запланированные для этого ресурсы на помощь СВО мне будет более правильно. И как человеку, и как депутату Челябинской области, которым я остаюсь до сентября», — заявил URA.RU Денисенко. «Зеленые» выцвели «Зеленой альтернатива», имевшая по итогам выборов 2020 года в ЗСО фракцию из одного человека, спустя пять даже не стала выдвигать кандидата. Ее депутат Михаил Махов давно перешел к «Единой России» по факту (он даже руководил экологическими проектами ЕР), а накануне праймериз и юридически — заявившись на участие в них. Многие ждали, что «Зеленую альтернативу» сменит в этом качестве Российская экологическая партия «Зеленые». Причем с прицелом на раскрутку нового федерального лидера и выходом на выборы в Госдуму в 2026 году. Но эти ожидания не сбылис, в облизбиркоме так и не увидели никого из борцов за экологию. Из эсеров в большевики Еще одной маленькой, но интересующих политические круги предвыборных загадок была судьба экс-депутата гордумы Челябинска Владимира Корнева. Эпатажный политик проиграл выборы в думу, но искренне верил — родная партия «Справедливая Россия» выдвинет его в ЗСО. Когда он не нашел себя ни среди одномандатников, ни даже в списке, это стало для него ударом. В результате Корнев покинул ряды эсеров и вступил в КПРФ. Теперь бывшие однопартийцы с интересом наблюдают, как используют активного, но неоднозначного в своих проявлениях политика новые соратники. Поскольку Корнев, безусловно, эффективное политическое оружие — но обоюдоострое. Один округ, два врача И, наконец, действительно невинный курьез. В округе №19 «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом Егора Бабкина. От Партии пенсионеров противостоять ему будет Денис Борсук. Ирония ситуации в том, что оба — врачи. Более того, врачи одной специальности — сосудистые хирурги. Сейчас избиратели и политические круги ждут, как соперники будут выстраивать свои кампании с учетом этого совпадения. Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам распределят 60 депутатских мандатов ЗСО — 30 по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. А всего в единый день голосования 14 сентября завершится 40 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено 783 мандата. Своих депутатов выберут жители 23 муниципалитетов, это вновь образованные муниципальные округа, еще 14 кампаний пройдут в городских округах. В двух муниципалитетах пройдут довыборы.