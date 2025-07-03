В Екатеринбурге задержали двух адвокатов

В Екатеринбурге задержаны два адвоката, их подозревают в коррупции. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, мужчин задержали 2 июля. «У одного фамилия Жуков. Их подозревают в мошенничестве», — сказал собеседник.
Следствие считает, что юристы якобы собирались дать взятку неким правоохранителям. Предварительно, они пытались добиться прекращения уголовных дел экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии и экс-полицейского (УЭБиПК) Андрея Дьякова.
«Жуков вину отрицает. Его подельник сознался. Скоро им изберут меру пресечения», заключил источник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службе регионального СУ СКР, ответ ожидается.
Уголовное преследование Дьякова началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и Анастасия Чернецкая. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР.
Отставному офицеру вменили получение взятки в 200 миллионов рублей и злоупотребление полномочиями. Часть этих денег Дьяков потратил на благотворительность, ремонт в здании МВД и на асфальтирование территории, принадлежащей ООО «Зерновое» (фирма его родных), думают следователи.
Считается, что показания на него дал Шахмаев. Сначала Дьяков заявлял, что коммерсант его оговаривает, чтобы спасти бизнес. А позже полковник подписал досудебное соглашение и признался в преступлении.
В рамках сотрудничества со следствием Дьяков дал показания на Логинова. Он заявил, что носил пакеты с деньгами и оставлял их в туалете УФНС. Силовики объявили Логинова в федеральный розыск. Предположительно, ему могут вменять ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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