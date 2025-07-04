Взрыв в Копейске (Челябинская область) стал итогом длительной ссоры двух соседей, сообщили URA.RU источники в судебной системе. Сейчас в Центральном райсуде Челябинска предполагаемому изготовителю взрывного устройства избрали меру пресечения в виде ареста, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Бизнесмен Игорь Абабков долго враждовал со своим соседом по подъезду. Последний имел обыкновение залезать в почтовый ящик Абабкова и оплевывать его корреспонденцию. В очередной раз он достал оттуда некую бандероль, которая на улице взорвалась у мужчины в руках», — рассказал инсайдер. Пострадавшему пришлось ампутировать кисти рук.
По его словам, потерпевший признал, что забрал пакет из почтового ящика соседа. У Абабкова дома и в гараже нашли провода, лампочки на 12 вольт (подобная была использована в качестве детонатора СВУ) и еще ряд компонентов, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.
«Местный житель, вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом, решил совершить убийство последнего общеопасным способом. Для реализации задуманного фигурант изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в одном из почтовых ящиков своего подъезда, зная, что потерпевший на регулярной основе проверяет почту обвиняемого. Мужчина забрал опасный предмет из почтового ящика соседа. Преступный умысел не был доведен до конца ввиду оказания потерпевшему своевременной медицинской помощи», — добавили в пресс-службе регионального управления СК.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. По ходатайству следствия, ближайшие два месяца — до 3 сентября — Абабков проведет в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. Его жертва остается в больнице.
Взрыв в городе-спутнике Челябинска прогремел 2 июля. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как по улице, шатаясь, идет мужчина с окровавленными руками. Показания очевидцев разошлись. Одни утверждали, что он поднял барсетку — другие сообщали, что потерпевший нес в руках коробку или сверток.
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