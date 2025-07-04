В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят маршруты

В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят свои маршруты. Это связано с работами на инженерных сетях.
«Автобусы 42, 43, 72 изменили маршруты в Металлургическом районе из-за проведения работ на инженерных сетях. Работы ведутся на участке улицы 32-ой Годовщины Октября от Доменной до Бухарской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
На период проведения ремонтных работ движение автобусов организовано по временной схеме: транспорт перенаправлен на объездные улицы Доменную, Прокатную и Мартеновскую. После этого транспорт следует по установленным маршрутам.
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