В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы направял в объезд
Автобусы направял в объезд Фото:

В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят свои маршруты. Это связано с работами на инженерных сетях.

«Автобусы 42, 43, 72 изменили маршруты в Металлургическом районе из-за проведения работ на инженерных сетях. Работы ведутся на участке улицы 32-ой Годовщины Октября от Доменной до Бухарской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

На период проведения ремонтных работ движение автобусов организовано по временной схеме: транспорт перенаправлен на объездные улицы Доменную, Прокатную и Мартеновскую. После этого транспорт следует по установленным маршрутам. 

Движение на этом участке перекрыто
Движение на этом участке перекрыто
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом районе Челябинска три автобуса изменят свои маршруты. Это связано с работами на инженерных сетях. «Автобусы 42, 43, 72 изменили маршруты в Металлургическом районе из-за проведения работ на инженерных сетях. Работы ведутся на участке улицы 32-ой Годовщины Октября от Доменной до Бухарской», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». На период проведения ремонтных работ движение автобусов организовано по временной схеме: транспорт перенаправлен на объездные улицы Доменную, Прокатную и Мартеновскую. После этого транспорт следует по установленным маршрутам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...