Мальчик, которого швырнули на пол в Шереметьево, начал самостоятельно питаться

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Врачи отмечают, что восстановление идет по самому благоприятному сценарию
Врачи отмечают, что восстановление идет по самому благоприятному сценарию Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Мальчик, которого в июне мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно питаться. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание», — написала Мишонова в своем telegram-канале. Врачи медицинского центра имени Рошаля, где проходит лечение ребенок, отмечают, что восстановление идет по самому благоприятному сценарию.

Мишонова также сообщила, что подарила Яздану плюшевого зайца. Однако ребенок пока настороженно относится ко всем посторонним взрослым, что специалисты считают нормальной реакцией после перенесенного стресса. Мама мальчика чувствует себя спокойнее и благодарит врачей за профессионализм и заботу.

Напомним, в аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Республики Беларусь совершил нападение на двухлетнего ребенка. В результате происшествия ребенок потерял сознание и с множественными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его ввели в искусственную кому. В момент инцидента нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

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Мальчик, которого в июне мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно питаться. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. «Парень наш совсем молодец. Перешел на самостоятельное питание», — написала Мишонова в своем telegram-канале. Врачи медицинского центра имени Рошаля, где проходит лечение ребенок, отмечают, что восстановление идет по самому благоприятному сценарию. Мишонова также сообщила, что подарила Яздану плюшевого зайца. Однако ребенок пока настороженно относится ко всем посторонним взрослым, что специалисты считают нормальной реакцией после перенесенного стресса. Мама мальчика чувствует себя спокойнее и благодарит врачей за профессионализм и заботу. Напомним, в аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Республики Беларусь совершил нападение на двухлетнего ребенка. В результате происшествия ребенок потерял сознание и с множественными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Его ввели в искусственную кому. В момент инцидента нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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