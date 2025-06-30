Мальчик, которого швырнули на пол в аэропорту Шереметьево, вышел из комы

Двухлетнего мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких около получаса назад. Он начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил отец ребенка Мохаммад.
«Полчаса назад Яздана отключили от аппарата», — рассказал Мохаммад RT. Отец отметил, что ребенок уже открывал глаза и приходил в сознание, но быстро засыпал. Врачи будут постепенно выводить его из этого состояния. Медики дают положительные прогнозы: перелома черепа у мальчика не обнаружено, необходимости в операции нет. На данный момент Яздан продолжает находиться в реанимации под наблюдением специалистов. По предварительным оценкам, на полное восстановление и реабилитацию потребуется около двух месяцев.
Ранее стало известно, что Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина Белоруссии, который бросил двухлетнего ребенка об пол в здании аэропорта. По данным следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
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