Мальчик, которого швырнули на пол в аэропорту Шереметьево, вышел из комы

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Мальчик продолжает находиться в реанимации под наблюдением специалистов
Мальчик продолжает находиться в реанимации под наблюдением специалистов Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

Двухлетнего мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких около получаса назад. Он начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил отец ребенка Мохаммад.

«Полчаса назад Яздана отключили от аппарата», — рассказал Мохаммад RT. Отец отметил, что ребенок уже открывал глаза и приходил в сознание, но быстро засыпал. Врачи будут постепенно выводить его из этого состояния. Медики дают положительные прогнозы: перелома черепа у мальчика не обнаружено, необходимости в операции нет. На данный момент Яздан продолжает находиться в реанимации под наблюдением специалистов. По предварительным оценкам, на полное восстановление и реабилитацию потребуется около двух месяцев.

Ранее стало известно, что Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина Белоруссии, который бросил двухлетнего ребенка об пол в здании аэропорта. По данным следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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Двухлетнего мальчика, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких около получаса назад. Он начал дышать самостоятельно. Об этом сообщил отец ребенка Мохаммад. «Полчаса назад Яздана отключили от аппарата», — рассказал Мохаммад RT. Отец отметил, что ребенок уже открывал глаза и приходил в сознание, но быстро засыпал. Врачи будут постепенно выводить его из этого состояния. Медики дают положительные прогнозы: перелома черепа у мальчика не обнаружено, необходимости в операции нет. На данный момент Яздан продолжает находиться в реанимации под наблюдением специалистов. По предварительным оценкам, на полное восстановление и реабилитацию потребуется около двух месяцев. Ранее стало известно, что Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина Белоруссии, который бросил двухлетнего ребенка об пол в здании аэропорта. По данным следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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