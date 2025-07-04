В Чехии внезапно пропало электричество

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В Чехии произошел масштабный блэкаут
В Чехии произошел масштабный блэкаут Фото:

Крупный сбой в электроснабжении оставил без света Прагу и ряд регионов Чехии. Об этом сообщает газета Denik. Отключение произошло около полудня и помимо столицы затронуло Центральную Богемию, Устецкий край и другие районы страны. В Праге остановилось движение метро на всех линиях и прекратили работу трамваи.

«Часть Чешской Республики осталась без электричества, например, часть Праги, а также регионы Среднечешский, Устецкий и Либерецкий остались без электроснабжения», — передают журналисты. Пожарные службы сообщают о резком увеличении обращений от людей, оказавшихся заблокированными в лифтах многоэтажных домов. Также фиксируются проблемы с транспортом. 

По данным компании Prazska energetika, перебои с электричеством в Праге связаны с неисправностью части подстанции CEPS в районе Ходов. При этом аэропорт чешской столицы продолжает работу в штатном режиме, перебоев в его электроснабжении не зафиксировано.

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Крупный сбой в электроснабжении оставил без света Прагу и ряд регионов Чехии. Об этом сообщает газета Denik. Отключение произошло около полудня и помимо столицы затронуло Центральную Богемию, Устецкий край и другие районы страны. В Праге остановилось движение метро на всех линиях и прекратили работу трамваи. «Часть Чешской Республики осталась без электричества, например, часть Праги, а также регионы Среднечешский, Устецкий и Либерецкий остались без электроснабжения», — передают журналисты. Пожарные службы сообщают о резком увеличении обращений от людей, оказавшихся заблокированными в лифтах многоэтажных домов. Также фиксируются проблемы с транспортом.  По данным компании Prazska energetika, перебои с электричеством в Праге связаны с неисправностью части подстанции CEPS в районе Ходов. При этом аэропорт чешской столицы продолжает работу в штатном режиме, перебоев в его электроснабжении не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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