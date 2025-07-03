03 июля 2025

Звезда «Дома-2» из ХМАО собрала миллионы просмотров в соцсети, показав свое выпускное платье. Видео

Звезда «Дома-2» из ХМАО Черкасова показала архивные фото со школьного выпускного
© Служба новостей «URA.RU»
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Черкасова поддержала школьницу, которую затравили из-за платья на последнем звонке
Черкасова поддержала школьницу, которую затравили из-за платья на последнем звонке Фото:

Видеоролик звезды телепроекта «Дом-2» Кристины Черкасовой из Сургута набрал почти восемь миллионов просмотров в соцсети, где блогер показала свое школьное выпускное платье. Черкасова призналась, что вместо комплиментов скорее ожидала негативные отклики.

«Почти восемь миллионов просмотров и столько комплиментов я собрала под рилсом (видео в Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), хотя думала меня разнесут за внешний вид. Но я всегда любила выделяться. Вопрос: как в те времена меня не выгоняли из школы. Сургут, школа №19, люблю всем сердцем», — написала Черкасова в своем telegram-канале.

Экс-участница «Дома-2» сняла видеоролик в поддержку школьницы из Санкт-Петербурга, которую раскритиковали якобы за слишком откровенный наряд на последнем звонке. Черкасова в свою очередь показала архивные снимки с 2008 года, когда она окончила школу в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывало про сургутского водителя автобуса, который стал звездой TikTok, спев песню «Любэ» по просьбе пассажиров. Меньше, чем за сутки видео набрало более 88 тысяч просмотров.

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Видеоролик звезды телепроекта «Дом-2» Кристины Черкасовой из Сургута набрал почти восемь миллионов просмотров в соцсети, где блогер показала свое школьное выпускное платье. Черкасова призналась, что вместо комплиментов скорее ожидала негативные отклики. «Почти восемь миллионов просмотров и столько комплиментов я собрала под рилсом (видео в Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), хотя думала меня разнесут за внешний вид. Но я всегда любила выделяться. Вопрос: как в те времена меня не выгоняли из школы. Сургут, школа №19, люблю всем сердцем», — написала Черкасова в своем telegram-канале. Экс-участница «Дома-2» сняла видеоролик в поддержку школьницы из Санкт-Петербурга, которую раскритиковали якобы за слишком откровенный наряд на последнем звонке. Черкасова в свою очередь показала архивные снимки с 2008 года, когда она окончила школу в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало про сургутского водителя автобуса, который стал звездой TikTok, спев песню «Любэ» по просьбе пассажиров. Меньше, чем за сутки видео набрало более 88 тысяч просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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