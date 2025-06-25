Водитель из ХМАО стал звездой TikTok, спев песню в автобусе с пассажирами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видеоролик с поющим водителем автобуса набрал в TikTok 88 тысяч просмотров менее, чем за сутки
Видеоролик с поющим водителем автобуса набрал в TikTok 88 тысяч просмотров менее, чем за сутки Фото:

Водитель автобуса в Сургуте спел с пассажирами песню «Любэ» по громкоговорителю, находясь за рулем. Меломаны сняли видео для TikTok, на котором подпевают. Меньше, чем за сутки ролик набрал более 88 тысяч просмотров.

«Лучший водитель Сургута», — подписал видео пользователь соцсети с ником «Марк». Молодой человек, находящийся в автобусе, попросил водителя начать петь легендарного «Коня», а потом присоединился к дуэту.

За рулем автобуса был Даниер Баликов, работающий на маршруте №47. «Это был крайний рейс. Услышал, молодежь поет. Предложил подпеть», — рассказал водитель sitv. Оказалось, Баликов периодически радует пассажиров, в основном исполняя песни военных лет.

Ранее URA.RU рассказывало про охотника из Нижневартовска, который попросил дочку разрисовать оружейный сейф и стал звездой TikTok. Видео с художествами девочки и комментариями отца набрало два миллиона просмотра в соцсети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель автобуса в Сургуте спел с пассажирами песню «Любэ» по громкоговорителю, находясь за рулем. Меломаны сняли видео для TikTok, на котором подпевают. Меньше, чем за сутки ролик набрал более 88 тысяч просмотров. «Лучший водитель Сургута», — подписал видео пользователь соцсети с ником «Марк». Молодой человек, находящийся в автобусе, попросил водителя начать петь легендарного «Коня», а потом присоединился к дуэту. За рулем автобуса был Даниер Баликов, работающий на маршруте №47. «Это был крайний рейс. Услышал, молодежь поет. Предложил подпеть», — рассказал водитель sitv. Оказалось, Баликов периодически радует пассажиров, в основном исполняя песни военных лет. Ранее URA.RU рассказывало про охотника из Нижневартовска, который попросил дочку разрисовать оружейный сейф и стал звездой TikTok. Видео с художествами девочки и комментариями отца набрало два миллиона просмотра в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...