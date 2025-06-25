Водитель автобуса в Сургуте спел с пассажирами песню «Любэ» по громкоговорителю, находясь за рулем. Меломаны сняли видео для TikTok, на котором подпевают. Меньше, чем за сутки ролик набрал более 88 тысяч просмотров.
«Лучший водитель Сургута», — подписал видео пользователь соцсети с ником «Марк». Молодой человек, находящийся в автобусе, попросил водителя начать петь легендарного «Коня», а потом присоединился к дуэту.
За рулем автобуса был Даниер Баликов, работающий на маршруте №47. «Это был крайний рейс. Услышал, молодежь поет. Предложил подпеть», — рассказал водитель sitv. Оказалось, Баликов периодически радует пассажиров, в основном исполняя песни военных лет.
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