У мобильных операторов произошел масштабный сбой

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Наблюдаются сбои в работе мобильных операторов
Наблюдаются сбои в работе мобильных операторов Фото:

В России зафиксировали сбой в работе крупнейших мобильных операторов. О неполадках больше всего пишут жители Москвы. Только за час поступило свыше пяти тысяч сообщений с жалобами, передает Downdetector. Корреспонденту URA.RU подтвердили факт сбоев в «Мегафоне».

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали в пресс-службе журналисту агентства.

В последнее время участились случаи, когда происходят технические неполадки в работе операторов. На днях сообщалось, например, о сбое в работе Tele 2. Тогда специалисты оперативно устранили проблему. 

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В России зафиксировали сбой в работе крупнейших мобильных операторов. О неполадках больше всего пишут жители Москвы. Только за час поступило свыше пяти тысяч сообщений с жалобами, передает Downdetector. Корреспонденту URA.RU подтвердили факт сбоев в «Мегафоне». «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали в пресс-службе журналисту агентства. В последнее время участились случаи, когда происходят технические неполадки в работе операторов. На днях сообщалось, например, о сбое в работе Tele 2. Тогда специалисты оперативно устранили проблему. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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