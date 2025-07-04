У мобильных операторов произошел масштабный сбой

В России зафиксировали сбой в работе крупнейших мобильных операторов. О неполадках больше всего пишут жители Москвы. Только за час поступило свыше пяти тысяч сообщений с жалобами, передает Downdetector. Корреспонденту URA.RU подтвердили факт сбоев в «Мегафоне».
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничений со стороны „Мегафона“ нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали в пресс-службе журналисту агентства.
В последнее время участились случаи, когда происходят технические неполадки в работе операторов. На днях сообщалось, например, о сбое в работе Tele 2. Тогда специалисты оперативно устранили проблему.
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