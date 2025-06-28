Тысячи россиян сообщили о сбоях в работе одного из операторов сотовой связи

Мобильный оператор Tele 2 столкнулся с масштабным техническим сбоем, который затронул пользователей по всей России. Как фиксирует сервис Downdetector, за последние сутки зарегистрировано около 13 тысяч жалоб на перебои в работе связи и мобильного интернета.
По данным мониторингового сервиса, наибольший пик обращений о пользователей стали поступать в последние три часа. Зафиксировано до 13 тысяч жалоб. Особенно часто перебои фиксировались в центральных районах Москвы, где были отмечены проблемы с доступом к интернету. Более половины всех обращений поступило от владельцев устройств на Android. Помимо Москвы чаще всего жаловались жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области, передает «Газета.ру».
В пресс-службе T2 журналистам РБК сообщили, что в работе некоторых сервисов действительно были кратковременные неполадки. Специалисты компании оперативно устранили проблему, и сейчас все сервисы функционируют в штатном режиме.
Ранее неполадки с интернетом уже фиксировались в ряде регионов в этом месяце. Так, 13 июня массовые сбои мобильного интернета наблюдались в Югре и Тюменской области. Горожане жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Тогда операторы t2 и «МегаФон» объяснили инцидент причинами, не зависящими от них. В последнее время вопросы стабильности мобильной связи и интернета становятся все более актуальными для россиян.
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