Тысячи россиян сообщили о сбоях в работе одного из операторов сотовой связи

В работе оператора T2 произошел сбой
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Пользователи Tele-2 сообщали о сбоях в последние три часа
Пользователи Tele-2 сообщали о сбоях в последние три часа Фото:

Мобильный оператор Tele 2 столкнулся с масштабным техническим сбоем, который затронул пользователей по всей России. Как фиксирует сервис Downdetector, за последние сутки зарегистрировано около 13 тысяч жалоб на перебои в работе связи и мобильного интернета.

По данным мониторингового сервиса, наибольший пик обращений о пользователей стали поступать в последние три часа. Зафиксировано до 13 тысяч жалоб. Особенно часто перебои фиксировались в центральных районах Москвы, где были отмечены проблемы с доступом к интернету. Более половины всех обращений поступило от владельцев устройств на Android. Помимо Москвы чаще всего жаловались жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области, передает «Газета.ру».

В пресс-службе T2 журналистам РБК сообщили, что в работе некоторых сервисов действительно были кратковременные неполадки. Специалисты компании оперативно устранили проблему, и сейчас все сервисы функционируют в штатном режиме.

Ранее неполадки с интернетом уже фиксировались в ряде регионов в этом месяце. Так, 13 июня массовые сбои мобильного интернета наблюдались в Югре и Тюменской области. Горожане жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Тогда операторы t2 и «МегаФон» объяснили инцидент причинами, не зависящими от них. В последнее время вопросы стабильности мобильной связи и интернета становятся все более актуальными для россиян.

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Мобильный оператор Tele 2 столкнулся с масштабным техническим сбоем, который затронул пользователей по всей России. Как фиксирует сервис Downdetector, за последние сутки зарегистрировано около 13 тысяч жалоб на перебои в работе связи и мобильного интернета. По данным мониторингового сервиса, наибольший пик обращений о пользователей стали поступать в последние три часа. Зафиксировано до 13 тысяч жалоб. Особенно часто перебои фиксировались в центральных районах Москвы, где были отмечены проблемы с доступом к интернету. Более половины всех обращений поступило от владельцев устройств на Android. Помимо Москвы чаще всего жаловались жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области, передает «Газета.ру». В пресс-службе T2 журналистам РБК сообщили, что в работе некоторых сервисов действительно были кратковременные неполадки. Специалисты компании оперативно устранили проблему, и сейчас все сервисы функционируют в штатном режиме. Ранее неполадки с интернетом уже фиксировались в ряде регионов в этом месяце. Так, 13 июня массовые сбои мобильного интернета наблюдались в Югре и Тюменской области. Горожане жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Тогда операторы t2 и «МегаФон» объяснили инцидент причинами, не зависящими от них. В последнее время вопросы стабильности мобильной связи и интернета становятся все более актуальными для россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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