Победа без флага: россиянка Хромачева прошла во второй круг Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с американцем Джексоном Уитроу продемонстрировали отличную игру и вышли во второй круг Уимблдона 2025 в смешанных парах.
В первом раунде они не оставили шансов дуэту Джулиана Олмоса и Ллойда Гласспула, одержав победу со счетом 6:3, 6:3.
Эта победа принесла Хромачевой и Уитроу путевку в следующий раунд, где они встретятся с победителями матча между парами Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия) и Хизер Уотсон/Джулиан Кэш (Великобритания).
Уимблдон 2025 проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне, на легендарных травяных кортах All England Club. Это один из четырех турниров Большого шлема, который считается самым престижным в теннисе. Призовой фонд в этом году составит рекордные 53,5 млн фунтов (около $73 млн). Спортсмены из России и Беларуси выступают без флага и гимна.
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