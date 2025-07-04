Суд привлек к ответственности тех, кто провернул схему с продажей квартиры Долиной

Прокуратура завершила расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной
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Расследование по делу о мошенничестве, где фигурировала Долина, завершено
Расследование по делу о мошенничестве, где фигурировала Долина, завершено Фото:

В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. К уголовной ответственности привлечены четверо фигурантов. Их обвиняют в хищении более 317,6 миллиона рублей.

«Завершено расследование мошенничества в отношении Народной артистки Российской Федерации [Ларисы Долиной]. <...> К уголовной ответственности привлечены трое мужчин — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также женщина — Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве», — передает прокуратура Москвы в своем telegram-канале.

Согласно материалам следствия, фигуранты дела с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей и лишили ее права собственности на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Преступная группа использовала сложную схему для хищения.

В марте этого года Ларисе Долиной вернули квартиру в элитном районе Хамовники после того, как мошенники попытались присвоить и продать ее недвижимость. Еще в 2024 году преступники убедили певицу перевести 180 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет», после чего оформили документы на ее апартаменты площадью 236 квадратных метров. После обращения артистки в правоохранительные органы на квартиру был наложен арест. В конце мая фигурантам продлили арест, передает РАПСИ

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В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. К уголовной ответственности привлечены четверо фигурантов. Их обвиняют в хищении более 317,6 миллиона рублей. «Завершено расследование мошенничества в отношении Народной артистки Российской Федерации [Ларисы Долиной]. <...> К уголовной ответственности привлечены трое мужчин — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также женщина — Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве», — передает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Согласно материалам следствия, фигуранты дела с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей и лишили ее права собственности на квартиру стоимостью более 138 миллионов рублей. Преступная группа использовала сложную схему для хищения. В марте этого года Ларисе Долиной вернули квартиру в элитном районе Хамовники после того, как мошенники попытались присвоить и продать ее недвижимость. Еще в 2024 году преступники убедили певицу перевести 180 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет», после чего оформили документы на ее апартаменты площадью 236 квадратных метров. После обращения артистки в правоохранительные органы на квартиру был наложен арест. В конце мая фигурантам продлили арест, передает РАПСИ. 
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