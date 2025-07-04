Появились подробности задержания адвокатов в Екатеринбурге

Екатеринбургских адвокатов Владимира Певчева и Андрея Жукова, по предварительным данным, обвиняют в покушении на мошенничество. Силовики считают, что они якобы взяли деньги и пообещали помочь избежать уголовного преследования своей клиентке. Подробности истории URA.RU рассказал источник.
По его словам, Певчев сначала получил полмиллиона рублей, а затем еще 2,5 млн. При получении второй части его задержали силовики. «Деньги ему передала помощница бывшего главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Певчев был с ней в доверительных отношениях, искренне хотел помочь решить ее проблему», — сказал собеседник агентства.
Другой источник добавил, что доверительница Певчева хотела остаться в статусе свидетеля по уголовному делу. Юрист вину признал, суд отправил его под домашний арест до 1 сентября. Меру пресечения его коллеге изберут в ближайшее время.
Скрывшийся от силовиков Пузанков — фигурант громкого дела о незаконном возмещении НДС. В этом обвиняют экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию, главу «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и строителя Василия Петрова. По версии следствия, они получали крупные налоговые вычеты, предоставляя ложные сведения в ФНС. По данным агентства, их уголовные дела скоро уйдут в суд. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!