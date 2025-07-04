Пятерых свердловчан освободили из украинского плена

Пятеро жителей Свердловской области вернулись из украинского плена в ходе седьмого этапа обмена военнопленными. В список их включили после обращения уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Пока военнопленные находятся на территории Белоруссии, в скором времени их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации», — рассказала Мерзлякова.
Освобожденные бойцы родом из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района. Вскоре они смогут увидеться с родными, которые уже в курсе о радостной новости.
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