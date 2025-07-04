Пятерых свердловчан освободили из украинского плена

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Бойцам предстоит медицинская и психологическая реабилитация
Бойцам предстоит медицинская и психологическая реабилитация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пятеро жителей Свердловской области вернулись из украинского плена в ходе седьмого этапа обмена военнопленными. В список их включили после обращения уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Пока военнопленные находятся на территории Белоруссии, в скором времени их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации», — рассказала Мерзлякова.

Освобожденные бойцы родом из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района. Вскоре они смогут увидеться с родными, которые уже в курсе о радостной новости.

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Пятеро жителей Свердловской области вернулись из украинского плена в ходе седьмого этапа обмена военнопленными. В список их включили после обращения уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, рассказали в пресс-службе ведомства. «Пока военнопленные находятся на территории Белоруссии, в скором времени их доставят в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации», — рассказала Мерзлякова. Освобожденные бойцы родом из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района. Вскоре они смогут увидеться с родными, которые уже в курсе о радостной новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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