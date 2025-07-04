Главе азербайджанской диаспоры Подмосковья грозит депортация

Глава Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов лишен гражданства Российской Федерации. Информация об этом была подтверждена самим Ибрагимовым.
«Я на все эти вопросы отвечу попозже. Пожалуйста, мне сейчас нельзя говорить. Прошу вас, поймите правильно. Ну, главное, что факт такой действительно имеет место быть», — ответил Ибрагимов «Царьграду». СМИ утверждает, что Ибрагимов может быть депортирован. При этом он отметил, на вопросы журналистов пока не готов давать развернутые комментарии и сделает это позже, находясь на родине.
Глава диаспоры был задержан правоохранительными органами за нарушение правил пребывания на территории России. Пока решение о депортации Ибрагимова не принято. Подробности правовых оснований лишения гражданства официально не раскрываются.
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