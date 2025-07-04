В Екатеринбурге отремонтируют жилые дворы, но всего три

В 2025 году в Екатеринбурге отремонтируют всего три двора. Об этом глава города рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24». Работы пройдут в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды».
«В этом году будут проведены ремонты трех дворовых территорий. К сожалению, это не много. Все зависит от активности жителей. Они принимают участие в софинансировании. Минимальный порог — 5% от общей стоимости всех работ. Это касается освещения, установки лавочек, урн. Если есть пожелание обустроить спортивную, детскую площадку, площадку для выгула собак, зеленую изгородь, то процент софинансирования у нас по многим дворовым территориям доходил до 20%», — объяснил Орлов.
Остальную часть берет на себя бюджет города. За консультацией, как попасть в программу, Орлов посетовал жителям обратиться в администрацию районов. Всего с 2017 года таким образом в городе было благоустроено 190 дворовых территорий. В 2025 отремонтируют территорию на улице Мамина-Сибиряка, 70, на Московской, 225, Начдива Онуфриева, 68.
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