В Екатеринбурге отремонтируют жилые дворы, но всего три

Дворы в Екатеринбурге благоустраивают в рамках программы РФ с участием жителей
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Дворы в Екатеринбурге можно благоустроить в рамках ФКГС
Дворы в Екатеринбурге можно благоустроить в рамках ФКГС Фото:

В 2025 году в Екатеринбурге отремонтируют всего три двора. Об этом глава города рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24». Работы пройдут в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды». 

«В этом году будут проведены ремонты трех дворовых территорий. К сожалению, это не много. Все зависит от активности жителей. Они принимают участие в софинансировании. Минимальный порог — 5% от общей стоимости всех работ. Это касается освещения, установки лавочек, урн. Если есть пожелание обустроить спортивную, детскую площадку, площадку для выгула собак, зеленую изгородь, то процент софинансирования у нас по многим дворовым территориям доходил до 20%», — объяснил Орлов.

Остальную часть берет на себя бюджет города. За консультацией, как попасть в программу, Орлов посетовал жителям обратиться в администрацию районов. Всего с 2017 года таким образом в городе было благоустроено 190 дворовых территорий. В 2025 отремонтируют территорию на улице Мамина-Сибиряка, 70, на Московской, 225, Начдива Онуфриева, 68. 

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В 2025 году в Екатеринбурге отремонтируют всего три двора. Об этом глава города рассказал в выпуске телепрограммы «Екатеринбург. Алексей Орлов» на канале «Россия 24». Работы пройдут в рамках нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды».  «В этом году будут проведены ремонты трех дворовых территорий. К сожалению, это не много. Все зависит от активности жителей. Они принимают участие в софинансировании. Минимальный порог — 5% от общей стоимости всех работ. Это касается освещения, установки лавочек, урн. Если есть пожелание обустроить спортивную, детскую площадку, площадку для выгула собак, зеленую изгородь, то процент софинансирования у нас по многим дворовым территориям доходил до 20%», — объяснил Орлов. Остальную часть берет на себя бюджет города. За консультацией, как попасть в программу, Орлов посетовал жителям обратиться в администрацию районов. Всего с 2017 года таким образом в городе было благоустроено 190 дворовых территорий. В 2025 отремонтируют территорию на улице Мамина-Сибиряка, 70, на Московской, 225, Начдива Онуфриева, 68. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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