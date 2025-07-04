В Перми из-за антисанитарии закрыли заведение фастфуда

В Перми приостановлена деятельность ресторана быстрого питания Rostic's-авто на улице Спешилова, 104. Причиной закрытия стало выявление нарушений санитарных требований.
«Проверку провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, которые зафиксировали, в числе прочего, отсутствие в заведении системы водоснабжения. Материалы с требованием привлечь ООО „КФС-пирамида“ к административной ответственности были переданы 4 июля в Ленинский районный суд. Дата рассмотрения дела пока не определена», — сообщает портал Properm.ru.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми из-за антисанитарии закрыли кафе «Перец». Там отсутствовала система производственного контроля, использовались продукты без необходимых документов, а персонал работал без медкнижек.
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