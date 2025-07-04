В Перми из-за антисанитарии закрыли заведение фастфуда

В Перми из-за антисанитарии закрыли ресторан быстрого питания
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Там отсутствовала система водоснабжения
Там отсутствовала система водоснабжения Фото:

В Перми приостановлена деятельность ресторана быстрого питания Rostic's-авто на улице Спешилова, 104. Причиной закрытия стало выявление нарушений санитарных требований.

«Проверку провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, которые зафиксировали, в числе прочего, отсутствие в заведении системы водоснабжения. Материалы с требованием привлечь ООО „КФС-пирамида“ к административной ответственности были переданы 4 июля в Ленинский районный суд. Дата рассмотрения дела пока не определена», — сообщает портал Properm.ru. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми из-за антисанитарии закрыли кафе «Перец». Там отсутствовала система производственного контроля, использовались продукты без необходимых документов, а персонал работал без медкнижек. 

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В Перми приостановлена деятельность ресторана быстрого питания Rostic's-авто на улице Спешилова, 104. Причиной закрытия стало выявление нарушений санитарных требований. «Проверку провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, которые зафиксировали, в числе прочего, отсутствие в заведении системы водоснабжения. Материалы с требованием привлечь ООО „КФС-пирамида“ к административной ответственности были переданы 4 июля в Ленинский районный суд. Дата рассмотрения дела пока не определена», — сообщает портал Properm.ru.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми из-за антисанитарии закрыли кафе «Перец». Там отсутствовала система производственного контроля, использовались продукты без необходимых документов, а персонал работал без медкнижек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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