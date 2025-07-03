В Перми закрыли опасное кафе возле бывшего рынка

Роспотребнадзор: в Перми закрыли кафе из-за антисанитарии
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Персонал там работал без медицинских книжек
Персонал там работал без медицинских книжек Фото:

В Перми из-за антисанитарии закрыли кафе «Перец». Оно находится на улице Механошина, 29, рядом со снесенным рынком «Гача». Выездную проверку провели специалисты Роспотребнадзора. 

«Среди выявленных недостатков отмечаются отсутствие системы производственного контроля, несоблюдение принципов поточности технологических процессов, использование пищевых продуктов без необходимых документов, а также недостаточное оснащение оборудованием. Кроме того, не осуществлялся медицинский осмотр сотрудников на наличие кожных заболеваний. Было зафиксировано отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, нехватка дезинфицирующих средств, а также отсутствие личных медицинских книжек у работников», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол. Материалы направлены в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

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В Перми из-за антисанитарии закрыли кафе «Перец». Оно находится на улице Механошина, 29, рядом со снесенным рынком «Гача». Выездную проверку провели специалисты Роспотребнадзора.  «Среди выявленных недостатков отмечаются отсутствие системы производственного контроля, несоблюдение принципов поточности технологических процессов, использование пищевых продуктов без необходимых документов, а также недостаточное оснащение оборудованием. Кроме того, не осуществлялся медицинский осмотр сотрудников на наличие кожных заболеваний. Было зафиксировано отсутствие маркировки на разделочном инвентаре, нехватка дезинфицирующих средств, а также отсутствие личных медицинских книжек у работников», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте. В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол. Материалы направлены в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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