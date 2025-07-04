Задержанный сотрудниками УФСБ идеолог украинской националистической организации, который планировал совершить в Челябинске теракт, осужден на 20 лет по решению Центрального окружного военного суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Реализованным сотрудниками управления в ноябре 2023 года комплексом оперативно-разыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность жителя региона. Мужчина являлся сторонником идеологии украинской националистической организации и планировал совершить террористический акт на одном из административных объектов в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
До задержания мужчина принял присягу террористической организации, представляющей интересы Украины. И проводил рекогносцировку (разведка местности) зданий объектов в области обороны.
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал челябинца виновным по статьям 275 УК России (государственная измена), части третьей статьи 30, части первой статьи 205 УК России (покушение на террористический акт), части второй статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Мужчина приговорен к лишению свободы на срок 20 лет, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания в колонии строгого режима.
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