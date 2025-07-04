В ХМАО из-за жары резко выросло число пациентов с сердечными приступами

В Сургуте (ХМАО) почти 1000 человек обратились в приемное отделение Окружного кардиологического диспансера за первый месяц лета. В жару врачи отмечают обострение сердечных заболеваний, сообщила в своем telegram-канале главврач Кардиоцентра, депутат Думы Югры Ирина Урванцева.
«Только за первый месяц лета почти 1000 человек обратились в приемное отделение Кардиоцентра. Подъем обращений фиксируется в дни, когда температура достигает +25 и выше», — отметила Урванцева. Особенно подвержены заболеваниям пожилые люди, которые летом уезжают на дачу и долго находятся на солнце.
Из тысячи пациентов — 290 обратились по экстренным показаниям, 190 поступили с острым коронарным синдромом. В таком состоянии без экстренной помощи человек может погибнуть.
С начала июня 87 человек попали в больницу с инфарктом миокарда. Младшей пациентке всего 38 лет.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придет аномальная жара. Температура воздуха прогреется до 30 градусов, данный показатель превышает норму на пять пунктов.
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