БРИКС ждет новое расширение

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БРИКС ждет присоединения новых партнеров - Вьетнама и Нигерии
БРИКС ждет присоединения новых партнеров - Вьетнама и Нигерии Фото:

Председатель в БРИКС в 2025 году Бразилия лоббирует присоединение к объединению в качестве партнеров Вьетнама и Нигерии. Однако расширения списка полноправных членом БРИКС в ближайшее время не произойдет, сказал в интервью URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Расширение БРИКС будет идти не в формате полностью открытых дверей, когда объединение превращается в список стран из половины мира. Чтобы сохранять ценность БРИКС, чтобы не распыляться и оставлять в качестве приоритета развитие тех инструментов и тех новых институтов, которые создаются БРИКС, нужно последовательно расширяться, а не бесконтрольно. Да, есть политика открытых дверей, просто двери не должны быть открыты при любом раскладе», — отметил Малин.

По словам политолога, «ускоренный режим» получился с Индонезией. Полноправное членство в БРИКС страна получила благодаря лоббизму России. Но это не будет массовым явлением.

Саммит БРИКС в Бразилии пройдет 6-7 июля. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на месте Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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Председатель в БРИКС в 2025 году Бразилия лоббирует присоединение к объединению в качестве партнеров Вьетнама и Нигерии. Однако расширения списка полноправных членом БРИКС в ближайшее время не произойдет, сказал в интервью URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин. «Расширение БРИКС будет идти не в формате полностью открытых дверей, когда объединение превращается в список стран из половины мира. Чтобы сохранять ценность БРИКС, чтобы не распыляться и оставлять в качестве приоритета развитие тех инструментов и тех новых институтов, которые создаются БРИКС, нужно последовательно расширяться, а не бесконтрольно. Да, есть политика открытых дверей, просто двери не должны быть открыты при любом раскладе», — отметил Малин. По словам политолога, «ускоренный режим» получился с Индонезией. Полноправное членство в БРИКС страна получила благодаря лоббизму России. Но это не будет массовым явлением. Саммит БРИКС в Бразилии пройдет 6-7 июля. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на месте Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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