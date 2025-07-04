На гору Крестовая в Пермском крае установили крест

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Ранее на горе стоял деревянный крест
Ранее на горе стоял деревянный крест Фото:

На вершину горы Крестовая в Губахе (Пермский край) 4 июля установлен новый металлический крест высотой шесть метров и весом около 500 килограммов. Об этом сказано в группе краевого министерства по туризму.

«На гору Крестовая в Губахе вернули крест. Предыдущий – деревянный – отслужил свой срок», — сказано в сообщении.

Гора Крестовая считается одним из главных символов Губахи и памятником природы Пермского края. Она возвышается на 471,3 метра над уровнем моря и известна как палеонтологический объект. По историческим данным, крест на этом месте появился еще в XVIII веке, когда в окрестностях нашли железную руду. Первый металлический крест был отлит из чугуна, полученного при разработке месторождения, однако после революции его сбросили. Вновь крест установили только в 2011 году.

С 5 по 8 июля у подножия горы Крестовая пройдет ежегодный ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В программе девять постановок от театральных коллективов из разных регионов России. Откроет фестиваль спектакль театра Моссовета.

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На вершину горы Крестовая в Губахе (Пермский край) 4 июля установлен новый металлический крест высотой шесть метров и весом около 500 килограммов. Об этом сказано в группе краевого министерства по туризму. «На гору Крестовая в Губахе вернули крест. Предыдущий – деревянный – отслужил свой срок», — сказано в сообщении. Гора Крестовая считается одним из главных символов Губахи и памятником природы Пермского края. Она возвышается на 471,3 метра над уровнем моря и известна как палеонтологический объект. По историческим данным, крест на этом месте появился еще в XVIII веке, когда в окрестностях нашли железную руду. Первый металлический крест был отлит из чугуна, полученного при разработке месторождения, однако после революции его сбросили. Вновь крест установили только в 2011 году. С 5 по 8 июля у подножия горы Крестовая пройдет ежегодный ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В программе девять постановок от театральных коллективов из разных регионов России. Откроет фестиваль спектакль театра Моссовета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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