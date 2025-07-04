В популярных у россиян мессенджерах наблюдается сбой

Downdetector фиксирует сбои в работе Telegram и WhatsApp*
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За последние два часа поступило около 2000 жалоб на работу Telegram
За последние два часа поступило около 2000 жалоб на работу Telegram Фото:

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), столкнулись со сбоем в работе приложений. Об этом сообщает мониторинговый сервис Downdetector. За последние два часа на жалобы пожаловались около 2000 человек. 

Жалобы начали фиксироваться ближе к 16:00 (мск). За последние два часа на сбой в Telegram пожаловались около 2000 пользователей. Число замечаний на работу на WhatsApp ниже — до 300 сообщений. Большинство из них поступали из Москвы и Санкт-Петербурга.

Незадолго до этого также сообщалось о сбое в работе мобильных операторов. Причем больше всего сообщений поступало также из Москвы. 

* Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России

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Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), столкнулись со сбоем в работе приложений. Об этом сообщает мониторинговый сервис Downdetector. За последние два часа на жалобы пожаловались около 2000 человек.  Жалобы начали фиксироваться ближе к 16:00 (мск). За последние два часа на сбой в Telegram пожаловались около 2000 пользователей. Число замечаний на работу на WhatsApp ниже — до 300 сообщений. Большинство из них поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Незадолго до этого также сообщалось о сбое в работе мобильных операторов. Причем больше всего сообщений поступало также из Москвы.  * Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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