В популярных у россиян мессенджерах наблюдается сбой

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), столкнулись со сбоем в работе приложений. Об этом сообщает мониторинговый сервис Downdetector. За последние два часа на жалобы пожаловались около 2000 человек.
Жалобы начали фиксироваться ближе к 16:00 (мск). За последние два часа на сбой в Telegram пожаловались около 2000 пользователей. Число замечаний на работу на WhatsApp ниже — до 300 сообщений. Большинство из них поступали из Москвы и Санкт-Петербурга.
Незадолго до этого также сообщалось о сбое в работе мобильных операторов. Причем больше всего сообщений поступало также из Москвы.
* Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России
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