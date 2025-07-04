Пропал интернет и мобильная связь: что известно о масштабных сбоях

По всей России произошли сбои интернета и связи
© Служба новостей «URA.RU»
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В России могут наблюдаться сложности с работой интернета
В России могут наблюдаться сложности с работой интернета Фото:

В нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, а также многочисленные жалобы пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Что известно о сбоях — в материале URA.RU.

Что известно о сбоях

Откуда в РФ жалуются на сбои
Откуда в РФ жалуются на сбои
Фото:

Проблемы с доступом к мобильной связи и интернету подтвердили пользователи сразу нескольких операторов. Жалобы поступают из разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, где сейчас также сохраняется сложная ситуация с наводнением. Официальной информации от операторов не поступало.

У сайта «Сбой.рф» также произошли неполадки 

Кроме того, на некоторое время перестал работать сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф» — при попытке зайти на сайт пользователи получали ошибку 502 как через мобильную сеть, так и через Wi-Fi. По данным корреспондента URA.RU, к 14:40 по московскому времени работу сайта удалось восстановить.

На что еще жаловались россияне

Где произошли сбои, по данным «Сбой.рф»
Где произошли сбои, по данным «Сбой.рф»
Фото:

Как следует из данных сайта «Сбой.рф», россияне жаловались на сбои в работе соцсетей, платформ видеохостинга, сайтов банков. Отмечается, что большинство жалоб на сбои оставили пользователи из Москвы (около пяти тысяч). Также нарушения в работе сервисов отмечали в Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще нескольких регионах РФ. 

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В нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, а также многочисленные жалобы пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Что известно о сбоях — в материале URA.RU. Что известно о сбоях Проблемы с доступом к мобильной связи и интернету подтвердили пользователи сразу нескольких операторов. Жалобы поступают из разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, где сейчас также сохраняется сложная ситуация с наводнением. Официальной информации от операторов не поступало. У сайта «Сбой.рф» также произошли неполадки  Кроме того, на некоторое время перестал работать сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф» — при попытке зайти на сайт пользователи получали ошибку 502 как через мобильную сеть, так и через Wi-Fi. По данным корреспондента URA.RU, к 14:40 по московскому времени работу сайта удалось восстановить. На что еще жаловались россияне Как следует из данных сайта «Сбой.рф», россияне жаловались на сбои в работе соцсетей, платформ видеохостинга, сайтов банков. Отмечается, что большинство жалоб на сбои оставили пользователи из Москвы (около пяти тысяч). Также нарушения в работе сервисов отмечали в Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще нескольких регионах РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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