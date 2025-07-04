Пропал интернет и мобильная связь: что известно о масштабных сбоях

В нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, а также многочисленные жалобы пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Что известно о сбоях — в материале URA.RU.
Что известно о сбоях
Проблемы с доступом к мобильной связи и интернету подтвердили пользователи сразу нескольких операторов. Жалобы поступают из разных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, где сейчас также сохраняется сложная ситуация с наводнением. Официальной информации от операторов не поступало.
У сайта «Сбой.рф» также произошли неполадки
Кроме того, на некоторое время перестал работать сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф» — при попытке зайти на сайт пользователи получали ошибку 502 как через мобильную сеть, так и через Wi-Fi. По данным корреспондента URA.RU, к 14:40 по московскому времени работу сайта удалось восстановить.
На что еще жаловались россияне
Как следует из данных сайта «Сбой.рф», россияне жаловались на сбои в работе соцсетей, платформ видеохостинга, сайтов банков. Отмечается, что большинство жалоб на сбои оставили пользователи из Москвы (около пяти тысяч). Также нарушения в работе сервисов отмечали в Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще нескольких регионах РФ.
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